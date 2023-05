“Si lo hacen, les sacaré los embuchados”: Dau tras decisión del Concejo

William Dau.

“Si la audiencia va, voy contra ustedes”

El alcade William Dau estableció que el objetivo de su transmisión era darles un mensaje a los concejales antes que comenzara la plenaria de hoy. “Esto tan temprano es para que los honorables concejales escuchen esto y recapaciten, para que trabajen y no marraneen a Cartagena. Aquí no habrá mermelada, prebendas o comisiones. Solo importa Cartagena y ojalá esto lo tengan en mente cuando comience su sesión de hoy, las que suelen durar 15 minutos, media hora”.

Y prosiguió: “Ellos son malos y Cartagena debe conocerlos. ¿La última perrada? Pues ustedes han visto como yo les he dado palo por cagarse en Cartagena al no aprobar la incorporación de 407 mil millones al presupuesto de la ciudad. Incluso Funcicar, una entidad privada y que hasta a mi administración le ha dado palo, evidenció que en anteriores administraciones el Concejo duraba en promedio 29 días para avalar este tipo de iniciativas y ahora tardan 59 días. En el actual proceso, la más grande de la historia de la ciudad, vamos a llegar a 60 días. Eso es pura marranada, ganas de joder por no darles mermelada”. Le puede interesar: “Estudiaremos, pero la aprobación no será a la ligera”: Concejo a Dau