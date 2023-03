“Si Judith Pinedo no se lanza a la Alcaldía sería un craso error”: Dau

“Yo estoy muy feliz por ella, por toda su familia y por la democracia. Finalmente se hizo justicia. Todos sabíamos que eso fue una patraña política en la que manipularon la justicia, con la que jodieron al inocente y los que roban siguen disfrutando de la impunidad. Toda la sociedad tiene la culpa, incluyéndome a mí, por no haber hecho lo suficiente por la libertad de Judith Pinedo”, dijo a este medio el alcalde William Dau.

Y aseveró: “Sería un craso error de parte de ella el no lanzarse a la Alcaldía de Cartagena, pues es una persona muy respetada por todo el mundo frente a la manada de malandrines que hay en la ciudad. Yo no puedo participar en política, pero a mí me parece que hoy amanecieron muchos asustados, bien aterrados. No es una o tres personas, es toda Cartagena la que está clamando que aspire, por lo que le va a tocar”.