“Si García Tirado hubiese ganado, los peajes seguirían”: Dau en el Concejo

Y resaltó: “Nos faltan siete meses en los que todavía podemos lograr mucho. No los desperdiciemos, estén a la altura de la ciudad. Aquí no hay prebendas, comisiones ni mermelada; ni tampoco voy a criticar los obstáculos y las dilaciones, pues quiero que vayamos hacia adelante”.

“Quiero extender un ramo de olivo, sin que este sea señal de debilidad. Tenemos tres años y medio peleando permanentemente. El Concejo no ha querido cambiar sus viejas costumbres y yo no puedo acostumbrarme a eso. Es evidente que terminaré mis cuatro años de mandato, primera vez en una década que sucede, por lo que les solicito que dejen la guerra”, expuso el alcalde.

El alcalde, en su intervención, reiteró la invitación a los concejales para trabajar de la mano. “Mientras sigamos peleando, Cartagena no va a avanzar. Debemos seguir moralizando y limpiando la administración pública, que es, sin dudas, mi mayo legado cuando salga. Nadie puede decir que yo me he robado un centavo, aunque me hayan metido alguno que otro gol. Seamos honestos y colaborémonos por el bien de la ciudad”.