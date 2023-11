“Si Dau entendiera quién es mi papá, no hubiese gobernado así”: Galán

Hablando de Dumek, usted se metió en la discusión entre él y el alcalde William Dau, con relación a las posibles demoras y obstáculos en el proceso de empalme...

Es lamentable que haya trabas a un proceso que es de obligación legal. No se puede perder ni un segundo, pues el trabajo que se avecina es arduo para recuperar a esta ciudad y el empalme, precisamente, es muy importante para conocer el estado real de cómo están las cosas, cómo está el Distrito. Dumek no puede perder tiempo para tener todas las herramientas y la información necesaria para comenzar con todo listo el 1 de enero. La actitud de Dau no es constructiva y no propicia una transición eficiente.

¿Cómo tomó la referencia que el alcalde Dau hizo de su padre Luis Carlos Galán?

Estoy acostumbrado a que nombren a mi padre en muchas ocasiones, pero yo tengo claro quién es realmente sincero y honesto con relación a cómo usa el nombre de Luis Carlos Galán. Si Dau hubiese entendido los postulados de mi papá, si supiera lo que fue él, no habría actuado así en la Alcaldía de Cartagena.