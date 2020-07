Servida la polémica ante la elección de contralor(a) Distrital

Con sus declaraciones, el alcalde William Dau Chamatt dejó servida la polémica ante la elección del próximo contralor(a) Distrital para el periodo 2020-2023.

Dicha elección estará a cargo del Concejo Distrital y se hará hoy en la mañana. Las tres personas que se disputan el cargo, luego de un largo proceso, son Érika Mendoza Gómez (75 puntos), Freddys Quintero Morales (68 puntos), y Héctor Consuegra Salinas (67 puntos).

Al tener la mejor calificación tras las pruebas técnicas que hizo la Universidad de Cartagena a los concursantes, Érika Mendoza se alza como la más opcionada. Sin embargo, esto no es una garantía para la elección, pues esta se hará por medio de una votación nominal. Es decir, que cada uno de los concejales deberá indicar para quién será su voto.

En los corrillos políticos se dice que Freddys Quintero podría ser elegido, teniendo en cuenta que contaría con el apoyo de varios partidos. Hay que decir que Quintero es el actual contralor encargado, pues asumió ese cargo en el 2017 tras la destitución de Nubia Fontalvo, cuya elección habría sido irregular y por la que aún son investigados varios concejales y exconcejales.

Así mismo, suena fuerte Érika Mendoza, quien es funcionaria de la Gobernación del Cesar. Medios de esa población han señalado también que trabajó en la Corporación Autónoma del Cesar (Corpocesar), así como en la Secretaría de Salud de ese departamento y en el Hospital Rosario Pumarejo de López.

Esta tiene el mayor puntaje y hay que mencionar que no estuvo en la audiencia virtual del 23 de junio en la que los miembros del Concejo entrevistaron a los ternados, aunque esto no la afecta porque dicha entrevista fue un trámite y no tiene puntuación. Mendoza señaló que no asistió a la entrevista por motivos personales y familiares.