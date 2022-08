“Seremos generosos en inversión social y tacaños en la burocracia”: Lizcano

El arranque del gobierno ha sido cuestionado por cierta improvisación, al respecto, Lizcano estableció que: “Son críticas injustificadas. Llevamos menos de una semana en el gobierno y ya se tiene conformado el 90 % del gabinete; y las entidades más importantes ya están designadas.

El país debe entender que esto no es nombrar por nombrar, esto es acertar, el presidente, él mismo está conformando su gobierno, no lo están haciendo asesores o con sugerencias de otras personas, este es uno de los mejores gabinetes de los últimos años, los ministros de este gobierno son de lujo, el presidente ha visto hoja de vida por hoja de vida. Esperen que empiecen a operar y presenten sus resultados. Las cosas buenas toman tiempo, es mejor demorarse un poquito y no por la presión mediática.

Ante el rumor de que algunos ministros han dicho que el cargo se los ofreció la secretaria del presidente Petro, el director del Dapre aseguró que todos los cargos fueron escogidos, estudiados y decididos por Gustavo Petro. “Él directamente ha llamado las personas, él o con su secretaria los llama, pero lo importante es que es él quien escogió todos los cargos”, afirmó.