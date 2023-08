Senadora dio nombres de presuntos acosadores sexuales en el Congreso

“Él entra al cubículo, se me empieza a acercar físicamente, de una forma bastante violenta que me sentía minimizada, me sentía en peligro; por como me miraba, me decía que yo era una mujer muy linda, que yo nunca le prestaba atención, que no pasábamos mucho tiempo juntos sabiendo que teníamos mucho tiempo. Él se me empieza a acercar, y yo agarro lo primero que tengo en la mano, que son unos lapiceros y le digo: yo no sé qué le puedo hacer con esto pero créame que se va a meter en un problema, por favor no se me acerque más, y él se... y lo primero que yo hago es también de nuevo salir corriendo de la Comisión”, relató la mujer.

La víctima continúa con su relato: “A los dos días me toca volver (...) él se sienta conmigo, buscamos una silla a el corredor que queda en la Comisión, yo me siento al lado de él para mostrarle lo que me estaba pidiendo y él me empieza a meter las manos dentro del vestido que yo tenía, yo me levanto de la silla y le digo que por favor pare, yo guardo todo y no vuelvo a la Comisión”.

La víctima narra que pidió que la cambiaran a otra dependencia dentro del Congreso para no estar cerca de su victimario, pero le negaron esta posibilidad, por este hecho y tras finalizar el tiempo del contrato, sale del Congreso sin que le pagaran por su ejecución. “Cuando fui a hacer mi cuenta de cobro, nunca me pagaron, él tenía una asistente que recibía todas las cuentas y me decía que yo nunca le había enviado nada. Nunca me pagaron ese contrato específico”.