Senador revela quién es el funcionario del Congreso acusado de abuso sexual

Sanclemente es ampliamente reconocida porque se desempeñó como presentadora del Canal del Congreso y frente al comportamiento de Uribe señaló que fue él quien la obligó a dejar su trabajo porque, de lo contrario, supuestamente le haría la vida imposible.

“Esta persona llega un día y me pide que le presente la carta de renuncia porque así como él me trajo aquí, me pide que me vaya”, expuso la presentadora, quien agregó el que el alto funcionario le aseguró que si se quedaba sería “un tormento para él”.