Segunda vuelta: hoy Colombia elegirá al próximo presidente de la República

¡Tenga en cuenta!

1. El no haber votado en primera vuelta no es impedimento para ejercer el derecho al voto en la segunda vuelta presidencial.

2. El horario para ir a votar es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si aún hay ciudadanos haciendo fila a las 4 p.m., no podrán votar. Solo podrán hacerlo quienes a esa hora ya hayan entregado su cédula al jurado de votación.

3. El único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea en físico o en el celular. No se puede votar con contraseña u otro documento.

4. Puede consultar su lugar de votación en la página web www.registraduria.gov.co en el enlace “Consulte aquí su lugar de votación”. Allí deberá digitar su número de cédula. También puede consultar descargando la aplicación Infovotantes Elecciones 2022.

5. Para votar bastará marcar una “x” o cualquier símbolo sobre la casilla donde aparece el candidato de su preferencia o sobre la casilla del voto en blanco. El voto se anulará si hay dos o más marcaciones en diferentes casillas. Su voto tampoco contará si las marcas están por fuera de las casillas.

6. Para esta segunda vuelta, el voto en blanco solo tendrá efectos simbólicos y no jurídicos. Esto quiere decir que independientemente de si gana esta opción, el próximo presidente será el candidato que más votos obtenga.

7. Si se equivoca al marcar su voto puede devolver el tarjetón a los jurados de votación y solicitarles una nueva tarjeta electoral. Los jurados deberán anular el tarjetón en el que se equivocó.

8. El certificado electoral de las elecciones del 29 de mayo perderá validez con la nueva elección. Para acceder a los beneficios por votar deberá presentar el certificado electoral del 19 de junio.