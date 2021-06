La semana pasada, tras la moción de censura aprobada por los concejales hacia el exsecretario de Participación Armando Córdoba, y el descontento por parte del alcalde tras la decisión tomada, el presidente de la Mesa Directiva del Concejo, Wilson Toncel anunció que iban a programar unas “mesas de trabajo por Cartagena”, con el fin de fomentar el trabajo articulado entre la administración y los cabildantes y así sacar adelante los proyectos de acuerdo que sean planteados por parte del Distrito. (Le puede interesar: “Debemos seguir trabajando en lo que nos une”: Toncel tras moción de censura)

Sin embargo, tras la inasistencia de los funcionarios invitados estas fueron suspendidas.

La más reciente excusa la presentó la secretaria de Hacienda Diana Villalba, quien a través de un documento enviado a la corporación, expuso: “Dado que aún no hemos presentado al Concejo Distrital el proyecto de acuerdo de saneamiento fiscal y financiero parcial, consideramos que en este momento no es pertinente adelantar las mesas de trabajo mencionadas, puesto que no hemos consolidado toda la información requerida”.