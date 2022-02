“No podemos tener una revolución que no involucre y libere a las mujeres”, expresaba en una entrevista el músico John Lennon, cofundador de The Beatles, con relación al rol político y la necesaria reivindicación de la mujer en los espacios de decisión. En Honduras acaba de suceder: el pasado 27 de enero se posesionó Xiomara Castro como la primera presidenta de la historia de su país.

El pasado 28 de noviembre, Xiomara Castro, administradora de empresas, quedó elegida con una cantidad de votos nunca antes lograda por un hombre: un millón setecientos. Una cifra abrumadora en Honduras y que se relaciona con la sinergia de fuerzas políticas que logró conjugar bajo su propuesta progresista, feminista, de propuestas pragmáticas y con popularidad en los espacios juveniles. “Llega con una alianza heterogénea y con una expectativa social que no se ve desde hace tiempo”, explica el académico Esteban De Gori.

Para muchas mujeres en Colombia, cercanas a la política y a la reivindicación social, económica y cultural de su género, victorias como la de Castro son ambivalentes. Por un lado, es un modelo a seguir, un reflejo promisorio en el espejo; pero, al apartarse el manto de la ilusión, golpea la realidad de la utopía. ¿Qué debe cambiar en la sociedad colombiana para que una mujer presida desde el Palacio de Nariño? Es conveniente que lo contesten ellas mismas.

¿Qué elementos son necesarios en una sociedad para que una mujer llegue a lo más alto del poder político?

“El triunfo de Castro representa el retorno democrático a un país que era gobernado por una extrema derecha que nunca permitió la reivindicación feminista y otras demandas sociales. Es un país donde el aborto es penalizado en todas sus causas, con unas altas tasas de feminicidios. Un contexto muy violento y marcado por la extrema pobreza, muy similar al colombiano. Su victoria representa la posibilidad de cambio. Un motor inspirador para las mujeres latinoamericanas. Para que suceda aquí se debe combatir el patriarcado, ese sistema de dominación machista, que ha mantenido apartadas a las mujeres del poder político”, expone Mercedes Posada, comunicadora social y magíster en desarrollo social.

Y añade: “¿Cómo lograrlo? Dice Nuria Varela que ‘el poder no se tiene, se ejerce’, con relación a una esencia, una red de relaciones. Por lo tanto, la política nunca es del individuo sino de los grupos, y qué mejor ejemplo que el de Xiomara Castro, quien juntó movimientos feministas, campesinos, ambientalistas, jóvenes y sectores cansados de la perpetuación en el poder de una élite conservadora que no permitía la alternancia en el poder. En Colombia se necesita que el feminismo se fortalezca como proyecto colectivo, pacífico y emancipador frente a los pactos interclasistas que el patriarcado logra dentro de la política, un sistema tradicional que ha hecho mucho daño en la garantía de los derechos humanos y en las libertades de las personas. Por consiguiente, se debe persistir en el fomento de espacios para la mujer, ir más allá de las listas paritarias o cremalleras, solo posibles en democracias, y no en regímenes totalitarios.