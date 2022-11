“Se le olvidó cuando pidió cacao”: diversas reacciones al ataque de Dau a Duque

Pero la polémica no logró trabar la victoria electoral de Petro y ya va para tres meses en la Casa de Nariño. Lo destacable de ese episodio es que en uno de los registros el nombre de William Dau salió a escena. En las imágenes se ve dialogar a varios integrantes del Pacto Histórico sobre la posibilidad de incluir a una ficha del alcalde cartagenero en la lista de la Cámara de Representantes por Bolívar, a cambio de apoyo político en esta ciudad.

La cercana relación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, no es un secreto a voces. En medio de la contienda presidencial, que enfrentó al líder del Pacto Histórico con Rodolfo Hernández, un escándalo se desató al conocerse unos vídeos, llamados los “Petrovideos”, en los que líderes de la campaña petrista concertaban movimientos políticos, aparentemente non sanctos . (Lea: Video: “Duque se la pasó en Cartagena mamando ron”: Dau)

La ficha de Dau en la coalición de izquierda era Lidy Ramírez, como se menciona en el video, quien es exasesora Anticorrupción del Distrito y anteayer fue nombrada como enlace político del alcalde ante el Concejo Distrital. La historia dicta que el movimiento charlado no se hizo realidad y el mandatario no atravesó ningún proceso disciplinario por participación en política, pues no es comprobable que haya sido una de las fraguas de esa estrategia.

Dau, en medio de la campaña presidencial, solo se quedó en murmullos. En una entrevista con El Universal para la época expresó: “A mí lo que me tiene frustrado es que ningún candidato habla fervorosamente contra la corrupción con nombres propios. Si alguien dice que va a acabar con la corrupción en Cartagena y en Bolívar esa sería la persona que merece llegar al cargo. Es una cuestión de cojones”.

Pero resaltó: “A mí si me preocupa el apoyo que la casa Blel y la casa Montes le han dado a uno de los candidatos presidenciales. Pero este tema siempre me pone a patinar y a meterme en líos, dejemos así”, y no fue difícil interpretar que se refería a Fico Gutiérrez, por un momento el gran contendiente de Petro y que tenía esos apoyos políticos.

Post posesión

Tras llegar a la Presidencia de Colombia, muchos en Cartagena esperaron, y aún aguardan, que la cercanía entre ambos se refleje en intervenciones de alto impacto en la ciudad. Al respecto, Dau aseguró en una reciente entrevista: “Ahora, tenemos magníficas relaciones con todos los ministros de Petro y con todas las dependencias nacionales estamos trabajando en múltiples temas individuales con cada entidad de mi administración. Ellos han manifestado el gran interés en ayudarnos”. Dau expuso que se vienen proyectos con varios Ministerios como el de Ambiente y el de Vivienda; además, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.