“Este es un derecho que tenemos los ciudadanos para un caso como el de Cartagena en el que hay bastante división e inconformidad frente a la ejecución del alcalde. La revocatoria es un mecanismo constitucional y por eso la estamos usando”, dijo Díaz Wright.

El alcalde de Cartagena William Dau ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que la revocatoria le parece una ‘patraña política’ y que no cree que vaya a prosperar ya que siente el respaldo de los cartageneros de su lado. (Lea aquí: “El pueblo cartagenero no va a dejar que me tumben”: Dau sobre revocatoria)