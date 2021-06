Los problemas financieros de Transcaribe siguen siendo graves y el Distrito busca las formas de afrontar esta situación y evitar la quiebra, contemplando un posible ajuste de $100 en la tarifa para los usuarios.

Así lo dejó ver la gerente del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), María Claudia Peñas, quien ayer presentó un informe al respecto ante el Concejo de Cartagena.

Peñas señaló que los problemas de Transcaribe se agravaron por las medidas que se tomaron desde el 2020 ante la pandemia por COVID-19 y por los problemas con el recaudo.

Además, recordó que en abril atendieron 11 incidentes en el sistema en medio de las manifestaciones, en las que 56 buses del sistema sufrieron afectaciones, así como las estaciones del Centro, Chambacú y Lo Amador. Los daños se calculan en 50 millones de pesos, por lo que se presentará un proyecto para cubrirlos y acceder al fondo de mantenimiento del sistema para ello. Dijo que en los primeros 15 días de mayo hubo 12 bloqueos que impactaron el sistema, tiempo en el que hubo una interrupción del servicio de 8 horas cada uno.

También se refirió a los problemas que hubo con el recaudo, que en dos ocasiones suspendió el concesionario Colcard este año.

Tras recibir una incorporación de más de $6.700 millones, Transcaribe hizo un acuerdo con Colcard, cancelándole $1.937 millones de ese monto para la normalización del recaudo. El resto se destinó al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y se distribuyó “entre los actores del patrimonio autónomo”. Los $1.937 millones se los desembolsaron a Colcard el 19 de mayo.

Con ello se reactivó el recaudo en las taquillas y en Patio Portal, pero no en los puntos externos, los que están en los barrios.

“El 28 de mayo Supergiros anuncia que no seguirá prestando el servicio -red de recaudo externa- por no llegar a un acuerdo con Coldcard. El resultado es que 20 días después de haber girado recursos, el sistema continúa sin red externa de recargas. Muchas de las rutas de nuestra demanda están alejadas de la troncal de Transcaribe, y -estos usuarios- no pueden recargar y seguramente buscarán otras opciones de transporte. El valor de esta red es ese, es el brazo cercano al ciudadano para que recarguen y accedan al sistema”, explicó Peñas.

Indicó que frente a esta problemática han reforzado el equipo de gestión social con apoyo de entidades como Distriseguridad, para controlar la evasión y prevenir ataques al sistema, añadiendo que harán una revisión más rigurosa de este contrato de recaudo.

La funcionaria reveló que se organizan reuniones con Colcard y una de ellas se dio el jueves para hacerle seguimiento al proceso, y que se esperaba que ayer este concesionario mandara un cronograma para la reactivación del servicio. “La próxima semana se deberían tener 120 puntos operativos en distintos barrios de la ciudad”, dijo.

Fueron varios los concejales que intervinieron y pidieron a la gerente que explicara varios puntos. Carlos Barrios, de la bancada de Cambio Radical, preguntó por las laudos arbitrales que enfrenta el sistema, mientras que Javier Julio, de la Coalición Alternativa, le pidió que explicara qué pasará con la tarifa usuario, que este año no ha tenido aumento. A su turno, el concejal César Pion, del partido de La U, le solicitó a Peñas que indicara cuáles son los recursos que se tienen y cómo serán invertidos. Fernando Niño, del Partido Conservador, preguntó por ingresos y gastos.