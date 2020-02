Se desata la tormenta entre el alcalde Dau y el Concejo

El cuestionamiento a ese nombramiento no es un hecho de poca monta, pues Ramírez es nada más y nada menos que la punta de asta de una de las banderas de Dau: la lucha contra la corrupción.

En dicha sesión, varios de los concejales cuestionaron el nombramiento de Lydis Ramírez en el gabinete de Dau, indicando que estaría viciado porque, a juicio de ellos, no cumple con los requisitos exigidos para el cargo que ostenta.

Un tenso debate se vivió esta mañana en el Concejo, en donde cabildantes vieron la oportunidad para responder a los señalamientos que hizo el alcalde William Dau el viernes pasado, en los que indicaba que concejales estaban atacando su administración porque no les daba OPS.

Es asesora del despacho del alcalde con funciones anticorrupción y transparencia. Uno de los primeros en pronunciarse en contra de su nombramiento fue el concejal Carlos Barrios, de la bancada Cambio Radical.

Indicó que Ramírez no tenía el posgrado que se requiere para ese cargo y tampoco la experiencia homologable para tal. Pero la funcionaria insistió en que sí cumple los requisitos para el cargo.

A lo mismo se refirió el concejal conservador Óscar Marín: “Usted no reúne los requisitos, le dieron tarjeta profesional en abril del 2019, no tiene ni un año”. Pero allí no paró todo, pues el cabildante hizo declaraciones fuertes e indicó que Dau había puesto es su gabinete a cuatro personas que lo acompañaron en su campaña política y que eso era dar “mermelada”, rechazando además las declaraciones de Dau contra el Concejo.