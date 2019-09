Se debatirán 16 proyectos en las sesiones extraordinarias del Concejo Distrital

Hoy lunes empezaron las sesiones extraordinarias en el Concejo Distrital de Cartagena a petición del alcalde Pedrito Pereira Caballero.

Serán veinte días en los que los cabildante discutirán unos 16 proyectos de acuerdo presentados por el Distrito, entre los cuales destacan el Plan Maestro de Educación (PME), el megaproyecto del canal del Dique, los dineros que se necesitan para que se sigan con las chatarrizaciones en torno a Transcaribe, la consecución de un lote para el cabildo Zenú en Membrillal y la reestructuración de la deuda pública del Distrito.

La sesión de hoy, en la que no estuvo el alcalde porque debió asistir a una reunión en Bogotá en la Vicepresidencia de la República, empezó a las 8:30 y culminó a las 10:10 de la mañana. Varios de los cabildantes que intervinieron coincidieron en que los veinte días que durarán las extras serían insuficientes para estudiar los acuerdos, aunque el alcalde Pedrito Pereira señaló que varios de los temas se han discutido anteriormente y son conocidos por los concejales, como el caso de Transcaribe, el PME o el cabildo Zenú, para el que el Distrito quiere conseguir un lote con ayuda de la fundación Mamonal y la Gobernación de Bolívar.

“Si hay 16 proyectos y tenemos 20 días para discutirlos, pues tenemos que empezar por los fundamentales, por los que más necesita la ciudad”, indicó el concejal César Pión, del Partido de La U.

“No nos informaron cuáles eran los proyectos de acuerdo que venían para acá. No fuimos previamente invitados a una socialización con Pedrito; quedo preocupado. Los tiempos no dan. Felicito estas iniciativas, pero no estoy de acuerdo en que con poco tiempo no se hayan socializado. Tengo dos meses pidiendo una información al Distrito, información del proyecto de alumbrado público y tuve que meter una tutela, que fallaron a mi favor”, indicó Carlos Barrios, cabildante del Partido Cambio Radical.

La postura también la apoyó el concejal conservador Óscar Marín, señalando que, para ahorrar tiempo, se debió hacer una socialización previa. “No es responsabilidad del Concejo si no se aprueban los proyectos. Hubo falta de planeación y no hubo una socialización previa”, dijo Marín.

En su intervención, el cabildante Américo Mendoza se refirió a la situación de Transcaribe y al anuncio que hizo hace poco el gerente de este sistema, Humberto Ripoll, sobre una posible alza en el valor del pasaje de 600 pesos si el Distrito no le enviaba al sistema 66 mil millones de pesos, provenientes de ingresos corrientes de libre destinación y de otras fuentes de financiación para Transcaribe operador. “No se debe castigar el bolsillo de los cartageneros de esa manera. Este tipo de anuncios genera intranquilidad en la ciudadanía”, precisó Mendoza. Mañana, a las 8:30 a. m., continuarán las sesiones extras en el Concejo.