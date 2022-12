“Se comió la miel y que a mí me piquen las abejas”: crisis en la Contraloría

El pasado sábado, el Concejo Distrital publicó los resultados de la prueba escrita presentada por los aspirantes a contralor de Cartagena. Un concurso con tropiezos que han profundizado los varios años de crisis institucional en el órgano de control local. (Lea: Crisis en la Contraloría: no podrá cubrir nómina de noviembre y diciembre)

“Con la publicación de los resultados obtenidos por 20 de los 25 admitidos (cinco no se presentaron), la competencia por la principal silla de control fiscal distrital reinicia en Cartagena y abre la posibilidad de que después de cinco años esta capital cuente con un contralor o contralora en propiedad, pues desde entonces ese cargo ha estado vacante y el Concejo ha nombrado perfiles interinos”, explicó La Contratopedia.

“En reiteradas ocasiones he hecho pública la situación financiera de la entidad, teniendo que a mi llegada el 10 de agosto de la presente anualidad no existía la posibilidad de pagar las nominas de octubre, noviembre y diciembre”, precisó.

“Ante lo evidente no existe discurso que valga”

Entre estrategias de austeridad, como solo renovar OPS a embarazadas y lactantes, el contralor afirmó que está a la espera que el Concejo disponga de una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda para evaluar la delicada situación financiera de la entidad, sin embargo, este espacio aún está pendiente.

“Es un secreto a voces que los malos manejos presupuestales de mis antecesores es lo que nos tiene así. En 2021 se desfinanció el presupuesto de nomina para celebrar contratos por OPS, lo cual deriva en un déficit de mas de $700´000´000 para la vigencia 2021”, explicó Martínez.

Y denunció: “Y como cereza del pastel, para hacer más gravosa la situación de la entidad, en su ‘inmensa sabiduría’ mi predecesor calculó mal el presupuesto correspondiente a nomina, proyectando solo 10 de los 12 meses que comprenden el año. Además, no incluyó para el presente presupuesto los factores salariales, no sin antes denunciarme ante la Auditoría General para que se le pagara su liquidación que no incluyó en el presupuesto. Se comió la miel y a otro que lo piquen las abejas.

Por consiguiente, según la postura de Miguel Martínez, el cúmulo de las situaciones anteriormente mencionadas por él son las que tienen hoy a los funcionarios y al contralor mismo sin su pago de diciembre.