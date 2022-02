Ayer domingo 13 de febrero, última fecha para suscribir la lista del Pacto Histórico de Bolívar, pasó de todo. El día transcurrió con la máxima que el listado de aspirantes, recompuesto luego de la revocatoria de la primera lista por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se suscribiría sin alteraciones. Sin embargo, al acercarse la medianoche, las intrigas, tensiones y chispas internas derivaron en la caída de la lista. (Lea: “Gloria Estrada y su pareja me quieren asesinar”: edil Pedro Aponte) Después de la polémica protagonizada por la presencia en la primera lista de la exsenadora Sandra Villadiego, esposa un excondenado por parapolítica, que resultó en su exclusión, la inscripción de una nueva lista con los ajustes legales necesarios era lo que esperaba la arena política. Pero, la inscripción de Dorina Hernández Palomino, como cabeza de lista, María Alejandra Benítez Hurtado (Colombia Humana), Aden de Jesús Elles Vergara (Unión Patriótica), Carlos Efraín Vargas (Colombia Humana) y Rosana Lombana (Colombia Humana), propició la debacle, pues muchos se preguntaron por qué salieron Javier Marrugo y Lía Margarita Muñoz. Raineer Rodríguez, exmiembro de la lista por la Alianza Verde, señaló que la excandidata a la Alcaldía de Cartagena, Adelina Covo y el alcalde William Dau, pusieron a sus dos candidatos Dorina Hernández y María Alejandra Benítez, tanto en primera como en segunda posición respectivamente de la lista cerrada, lo que ocasionó toda la polémica interna. “La Registraduría indicó que era necesario registrar el acta con las firmas de todos los partidos (Colombia Humana, Alianza Verde, Polo Democrático, Mais y ADA) que suscribieron la primera lista el pasado 13 de diciembre. La lista que se presentó ayer solo llevaba la firma de Colombia Humana, por lo que la lista del Pacto Histórico en Bolívar se cayó”, explicó la exaspirante Lía Margarita Muñoz. Y añadió, con relación a intereses particulares ocultos lo siguiente: “El intento de imposición de ciertas personas de sus intereses llevaron al fracaso de la lista. Hubo, probablemente, ofrecimientos y dádivas a los exaspirantes de los que necesitaban sus firmas, y así persuadirlos para que no nos opusiéramos ni nos pronunciáramos en contra de la presencia de gente como Lidys Ramírez y su movimiento “Fuera Malandrines” en el diseño de la nueva lista. Una mujer que se atrevió a falsificar documentos para tener el cargo de exzarina anticorrupción en la Alcaldía Dau y la intromisión inconveniente de la señora Adelina Covo, quien ha estado varias veces cuestionadas cuando estuvo en diversas entidades y en la Sociedad Portuaria. Son mujeres acostumbradas a ese tipo de manejos, y eso fue lo que nos motivó a apartarnos de la colectividad”, precisó Muñoz. Muñoz recalcó que seguirá siendo militante en Cartagena y Bolívar de la Colombia Humana y de la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que esto no daría lugar a: “que tenga que esconder o patrocinar acciones delincuenciales, descaradas, inmorales y corruptas de miembros locales de esa facción. La señora Adelina Covo no representa en nada los intereses de la Colombia Humana ni la filosofía que nos impulsa. No me callaré ante los hechos inmorales que vi de esta señora ayer en la Registraduría. Su actuar malvado, astuto y ligero no fue suficiente para lograr sus propósitos”, afirmó. Y añadió: “Por otro lado, la señora Lidys Ramírez intentó hacer valer el poder que dice tener, por ser la amiga y ahijada del alcalde William Dau, para hacer realidad sus intereses particulares. Esto no queda aquí y pelearemos por dignificar a la Colombia Humana y el Pacto Histórico frente a estas mujeres que son una vergüenza en la política social de Cartagena”. Muñoz comparte la opinión de Raineer Rodríguez. “A eso de las dos de la tarde fuimos notificados de la intromisión de William Dau, no solo con Lidys Ramírez sino con su hijo Abraham en Bogotá, condicionando su ingreso al Pacto Histórico si se le daba el segundo lugar en la lista cerrada a María Alejandra Benítez y la entrada en firme de la señora Xiomara Lombana. Cuando llegó la notificación de Bogotá, donde accedían a las pretensiones de Dau, recomponiendo la lista y cambiando lugares, Javier Marrugo y los demás nos retiramos de la lista”. Y concluyó: “Adelina Covo debe estar feliz, porque es bien sabido que ella no quiere a ningún representante bolivarense en la Cámara, y así seguir ella como la línea directa entre Gustavo Petro y el departamento. Por lo tanto, es innecesario asistir a una reunión que convocó para hoy lunes, cuando ya la caída de la lista es irreversible”, expuso Muñoz. (Le puede interesar: Todo lo que debe saber para elegir el nuevo Congreso)

Ante la presunta participación en política del alcalde William Dau, al supuestamente presionar para el ingreso de dos candidatas (Benítez y Lombana), Raineer Rodríguez narró, según su versión, los hechos acontecidos y lo sucedido ayer en la Registraduría.

“Luego de subsanar la cuota de género con el ingreso de Lía Margarita Muñoz, tras la salida de Colombia Villamil, pensábamos que todo estaba bien para seguir adelante; sin embargo, en una intervención en Mompox, el candidato Gustavo Petro introdujo a la líder palenquera, Dorina Hernández, como cabeza de la lista. Muchos quedamos desconcertados al escuchar eso. Luego conozco todo el tema de tensiones e intrigas de varias fuerzas lideradas por la señora Adelina Covo para modificar la lista y es cuando se difunde el nombre de María Alejandra Benítez, que es mencionada por el propio alcalde Dau como su candidata en un audio”. Y añadió: “Todo esta irregularidad se presenta ayer mismo en la noche, le cambian el nombre a la coalición, cambiaron la lista de abierta a cerrada, desconociendo todas las alianzas, compromisos pactados y el trabajo que llevamos desde el pasado 13 de diciembre. Aquí lo que vimos es que el tema de fondo no era Sandra Villadiego sino recomponer la lista bajo unos intereses particulares”.

Raineer Rodríguez indicó que lo visto ayer en la noche fue un acto de corrupción, lo que tiene consternados a muchos de los miembros de movimientos alternativos de la ciudad.

“Manipular, atropellar, imponer... aquí no estamos en un país socialista o comunista donde tengamos que estar sumisos a lo que diga una persona. Eso era lo que Adelina Covo y otros repetían en la Registraduría, que Petro había dado la orden de los nuevos ingresos, desconociendo todas las fuerzas inmersas en esa coalición. Yo no renuncié, solo decidimos apartarnos y no firmar”. Y prosiguió: “Lo único que tenían que hacer, según el CNE y la Registraduría, era modificar la cuota de género y no cambiar del todo la lista, cuando vieron que todo estaba perdido, personas como María Alejandra Benítez comenzaron a señalar que ‘unas minorías de la Alianza Verde’ habían sido los culpables de la debacle. El propio alcalde Dau, faltando diez minutos para las doce de la noche, después de conversar vía telefónica, me escribe que al Pacto le iba a salir caro no haber inscrito a Benítez. Tengo las pruebas, yo soy una persona decente que solo tenía el sueño de llegar al Congreso para trabajar por las necesidades básicas de la gente de mi país, pero no me interesa ni le apuesto al todo vale. Me siento atropellado con toda esta falta de transparencia”.

Rodríguez recalcó que todo se dio desde Bogotá para favorecer a sectores de la ciudad cercanos a William Dau y a Adelina Covo.