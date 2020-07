Se aplaza debate de control político al proyecto Ciudadela La Paz

Aunque para la sesión del Concejo de este martes 7 de julio estaba programado el debate de control político al proyecto habitacional Ciudadela La Paz, que se construye en el barrio El Pozón, este fue reprogramado a petición de los cabildantes César Pión y Carlos Barrios, debido a las demoras en las respuestas solicitadas por la corporación a la constructora del proyecto.

Para este debate fueron citados el Gerente de Corvivienda, Néstor Castro, el secretario de Hacienda, Dewin Pérez y el constructor de la Ciudadela La Paz, Gerardo Calderón, a los cuales les fue requerida información sobre el estado y ejecución de las obras, sin embargo, la respuesta de parte del constructor habría llegado de manera extemporánea.

Por tal motivo, el debate fue aplazado para el próximo martes 14 de julio a las 8:30 de la mañana.

“Se hace importante conocer el concepto de los constructores, no tuve la oportunidad de leer la respuesta del constructor por la entrega extemporánea, pero sí me parece importante conocerla y para no cometer errores propongo hacer una reprogramación para hacer el análisis de la situación”, explicó Pión.