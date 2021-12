El Pacto Histórico y Gustavo Petro, miembro prominente de esa colectividad, atraviesan una época atestada de ambigüedades. Por un lado, el senador de izquierda lidera todas las encuestas de intención voto nacional entre candidatos presidenciales; sin embargo, dentro del movimiento, se cuece la división. (Lea: Francia Márquez pone en duda su continuidad en el Pacto Histórico) Francia Márquez, precandidata presidencial de esa facción y líder afro, se distanció de las últimas decisiones políticas de Petro luego de que dos de sus candidatos no fueran incluidos en los 20 primeros puestos de la lista al Senado, mientras que en las regiones, en las listas de la Cámara de Representantes, se inscribieron nombres con mucho ruido y polémica alrededor.

En Antioquia, entró al Pacto Histórico el movimiento del alcalde de Medellín Daniel Quintero, y varios de sus aliados, algunos contratistas de su gobierno, ahora aspiran al Congreso bajo las toldas de la izquierda.

En Bolívar, la polémica fue por cuenta de la presencia de Sandra Villadiego en la lista a la Cámara de Representantes por el departamento. La exsenadora no tiene inhabilidades disciplinarias ni procesos penales, pero la crítica colectiva se relaciona con su esposo, Miguel Ángel Rangel, condenado en el pasado por parapolítica. La controversia provocada hizo saltar a líderes políticos del movimiento como a los senadores Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, quienes criticaron el hecho y propiciaron la escena en la que Villadiego era borrada de la lista; sin embargo, eso no sucedió, y sobre las quejas de miembros locales, regionales y nacionales del Pacto Histórico, la exsenadora del Partido de La U, fue ratificada como candidata y seguirá en su aspiración electoral. “Es una oportunidad para recuperar la credibilidad” La excongresista Sandra Villadiego le indicó a este medio que continuará su trabajo a lo largo y ancho de el departamento de Bolívar. “Siempre tomé distancia y discreción de la polémica. Continuaré luchando en defensa de la paz, tesis de Gustavo Petro, y construir un camino, una nueva historia por la dignidad humana, la justicia, la paz y la reconciliación”, dijo. Y concluyó: “He sido víctima del matoneo de los enemigos de Petro; sin embargo, seguiré adelante. No es tiempo de la disputa, el pueblo perdió la confianza, así que necesitamos trabajar para recuperar la credibilidad con un líder popular y con el coraje para sacar adelante a Colombia”.

Hasta el pasado 20 de diciembre, era la última fecha para que los partidos y movimientos políticos hicieran cambios en sus listas al Congreso ante la Registraduría Nacional.

La distancia de Petro