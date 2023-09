“Saldré más pobre de como era antes de ser alcalde”: William Dau

Hoy, a las 8 a.m., la administración de William Dau realizó una nueva audiencia pública de rendición de cuentas de sus ejecuciones en el primer semestre de 2023. El Teatro Adolfo Mejía fue el escenario para que el Distrito informara los avances y resultados de la gestión del gobierno ‘Salvemos Juntos a Cartagena’ en cinco ejes temáticos: social; infraestructura; transparencia y anticorrupción; educación y cultura; y seguridad y convivencia. Lea: ¿Tres candidatos se unirán a Judith Pinedo para hacerle frente a Dumek?

Como primer logro resaltó que en su Gobierno regresó la institucionalidad al Palacio de la Aduana. “Soy el primer alcalde que cumplirá sus cuatro años de gobierno en más de una década, después de Judith Pinedo. Aquí no había institucionalidad. La ciudad la tenían perrateada y nadie apostaba por nosotros. Yo estaré hasta el 31 de diciembre y eso es un gran logro para la ciudad. Gobiernos extranjeros antes no confiaban en Cartagena y ahora tenemos cooperación internacional de todo tipo, y ese es el resultado de la institucionalidad”.

Ese último término lo llevó a referirse de su segundo logro, según su concepto, relacionado con la moralización de la administración pública. “Han querido sacarme, pero no han podido. Ahora los malandrines queman su último cartucho con la Procuraduría que pretende suspenderme, pero no lo lograrán. Sé que no soy perfecto, pero siempre hemos actuado de buena fe y con honestidad para garantizar y defender los derechos del ciudadano. Aquí nadie se ha rendido pese a las críticas diarias”, indicó Dau.