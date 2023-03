“Sacaremos este país adelante pese a la era Petro”: Paloma Valencia

Yo creo que los acuerdos que ha hecho Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, con los partidos no le sirven a nadie. Es pura mermelada y favores políticos y en nada favorece a los intereses de los colombianos, manteniendo un proyecto muy malo, muy deforme, que no respeta la esencia de nuestro sistema, pero que sobretodo destruye.

Sería muy grave que muchos colombianos decidan irse. Es una tendencia. Cuando hay problemas, la gente se va. Un país como Colombia le cuesta mucho educar personas sobresalientes y esas personas son las que son capaces de generar riqueza, de transformar realidades y si no encuentran movilidad social y consecución de sus proyectos, se van. Esto disminuye la velocidad de los cambios que podemos fomentar y estas personas aportarán con su talento e intelecto a otros países. Ojalá los colombianos entiendan que Colombia no se va a perder, que un mal gobierno lo aguanta cualquier país y que vamos a ser capaces de sacar este país adelante.

Los niños son sagrados y siempre deben ser tratados con absoluto respeto y no pueden ser involucrados en asuntos políticos; sin embargo, yo creo que la publicación de la foto por parte de la Silla Vacía no está desconociendo la prohibición que establece el Código del Menor toda vez que el evento del presidente fue transmitido por redes y por todo tipo de medios donde se entiende que si la niña está al lado del presidente en una transmisión pública, pues cualquiera puede usar esas imágenes.

Ahora nos dicen que los dineros no llegaron porque Nicolás Petro se los robó, pero es una tendencia peligrosa, recordemos las visitas del hermano del presidente (Juan Fernando Petro) a las cárceles, incluyendo el pabellón de los extraditables ofreciendo impunidad a cambio de apoyos políticos. Son dos evidencias de la búsqueda de la impunidad que se relacionan con el levantamiento de las órdenes de captura que solicitó el Gobierno para personas pedidas en extradición, que de no haberse destapado, hubieran quedado libres.