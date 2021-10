Otro recusado

“Este impedimento lo haré extensivo a usted como miembro de la Mesa Directiva, porque ayer me llegó solicitud de revocatoria directa radicada por el concejal Javier Julio Bejarano, entonces yo lo recuso porque usted pierde objetividad para poder participar de estas recusaciones que hago en esta plenaria. De no admitir usted este impedimento a través de recusación, debe enviarse al procurador general”, advirtió Barrios.

Después de aprobarse el orden del día y solicitar las diferentes postulaciones se nos hizo extraño que el presidente de la corporación no permitió el uso de la palabra, no aceptó mociones de claridad, de réplica y de orden”

Al final de la sesión se escucharon voces de protesta por terminar el orden del día sin dar la palabra a los concejales que la solicitaron e incluso se escuchó a algunos afirmar que todo se trataría de un saboteo a la elección de la Mesa Directiva.

Más denuncias