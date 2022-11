Roy Barreras abandonará el Congreso...¿por qué?

Al igual que el senador Gustavo Bolívar, Roy Barreras también quiere abandonar el Congreso. Ese escenario abre una gran incógnita en las huestes petristas: ¿quiénes serían sus reemplazos? Lea: Gustavo Bolívar saldrá del Congreso a escribir “Amor a Primera Línea”

Barreras, actual presidente del Senado, ha sido decisivo en el trámite de iniciativas y proyectos clave de Gustavo Petro. Su trayectoria, experiencia y “cancha” en el Congreso han permitido que salgan a flote proyectos del calibre del Código Electoral o la creación del Ministerio de la Igualdad.

Sin embargo, el curtido senador, quien padece cáncer en el tracto digestivo, nuevamente habló de la posibilidad de renunciar al Congreso en julio de 2023, cuando termine su periodo como presidente del Legislativo. “Voy a cumplir este año. A eso me pusieron ahí y si la vida me lo permite y si la salud me lo determina yo diría que dentro de un año podría dedicarme a escribir y a la familia”, declaró el congresista en entrevista con el canal Red+.