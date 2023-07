“Rodolfo Hernández no le cumplió a nadie”: Erika Sánchez

En la actualidad, tras su renuncia al Senado y sus procesos judiciales y disciplinarios, Rodolfo Hernández no quiere jubilarse de la política y se dice que aspirará a la Gobernación de Santander en las elecciones del 29 de octubre. No obstante, lo que alguna vez fue un grupo político con proyección ahora está fragmentado.

Vimos con preocupación que el ingeniero no le cumplió a los colombianos porque no continúa en la oposición, porque en las últimas dos semanas no peleó esa lucha, no dio esa batalla como esperábamos que la diera. La política se hace con la gente y para la gente, no detrás de un escritorio.

Fue usted la segunda vicepresidente en este periodo, ¿cómo le fue?

Con la Mesa Directiva logramos cambios y transformaciones, fue un año muy importante, un año de crecimiento personal y profesional. Nunca había sido candidata a elección popular y sacamos 172 mil votos en Santander.

Ya en el Congreso, hicimos un trabajo mancomunado con el presidente David Racero y con la primera vicepresidente, Olga Lucía Velásquez, quienes también de una u otra manera trabajaron en pro de demostrar también al país que se podía hacer una Mesa Directiva diferente, garantista, y que siempre priorizó en todas las plenarias el darle la palabra a la oposición.