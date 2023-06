Rodolfo Hernández no descarta una posible candidatura para octubre

En el video publicado en sus redes sociales, el ingeniero Rodolfo Hernández responde varias preguntas, entre ellas, cómo ha sido su tratamiento contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado. A pesar de que manifestó que su recuperación no ha sido fácil, aseguró que no se dará por vencido, y le anunció a sus contrincantes políticos que estará en las próximas elecciones para alcaldías y gobernaciones en el mes de octubre. Lea aquí: ¿Raro, no? Partido de Miguel Polo Polo avalará a candidatos de Petro

“Todos los que están haciendo fiesta para que me les muera mañana, pasado mañana o antes de las elecciones, más a fondo el ataque, va a ser un ataque como el de Mike Tyson, que en el primer round los nockeaba y sin descanso: 20 horas de campaña, son tres mesecitos, eso no es nada, todos esos políticos van a quedar mamando”, indicó Rodolfo Hernández en la entrevista.