Rodolfo Hernández inscribió su candidatura a la Gobernación de Santander

Pese a esta determinación, la sanción todavía no frenaría la aspiración de Hernández a la Gobernación de Santander. ¿La razón? Hernández puede apelar la decisión y la segunda instancia se surtiría ante el Consejo de Estado. Mientras el alto tribunal estudia el caso y decide de fondo no queda en firme la sanción.

El contrato que tiene a Hernández respondiendo ante la justicia desde hace varios años se firmó en julio de 2016 entre José Manuel Barrera Arias, quien en su momento fungía como gerente de Empresa Municipal de aseo de Bucaramanga (EMAB) y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Frente a su salud y su cáncer de colón, el exmandatario reveló recientemente que se sentía con llenura y como si hubiera ingerido muchos alimentos, pese a que no había comido nada. “Si yo no me doy cuenta del cáncer, llega un momento en que el cáncer avanza tanto que no tiene reversa. Pero de aquí a que eso se desarrolle, me dijeron los médicos, serían 6, 7, 8, 10 años. Entonces, todo lo que usted viva de ahora en adelante es ganancia”, explicó días atrás en sus redes sociales.

El ingeniero agregó que ahora será sometido a una quimioterapia y, aunque no le restó importancia, se mostró optimista: “La gente le tiene pánico. En el cerebro está metido que es lápida, se va a morir, es estar como un cadáver”.