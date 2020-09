A los pocos minutos el concejal hizo una nueva publicación, refiriéndose a la respuesta que le dio el alcalde, la cual dice: “tengo entendido que esta tarde detuvieron a cuatro jóvenes que fueron a protestar con piedras y botellas. Por solicitud de la Alcaldía ya fueron liberados”.

Julio Bejarano rechazó la respuesta, indicando que es lamentable y sataniza la protesta pacífica.

“Lamentable este comentario alcalde, satanizando la protesta pacífica contemplada en la constitución, esos jóvenes, NO son vándalos, tengo pruebas que los retuvieron ilegalmente, los golpearon intentando no dejarles marcas, le cuento que son estudiantes de la Universidad de Cartagena, intentaron llegar a hacer una velatón, sin mediar palabras los retuvieron agentes del Esmad en el CAI de Chambacú y no solo eso intentaron incriminarles delitos que no cometieron”.

El concejal continúa asegurando que “no es la primera vez que sucede en protestas estudiantiles, he sido testigo presencial de estas situaciones, me gustaría que se le den todas las garantías a estos ciudadanos de protestar, tal cual se las dieron a los que protestaron por la captura de Uribe en el barrio Bocagrande, escoltados por la Policía en plena pandemia, sin reportar un solo comparendo ese día, este tipo de comentarios lo que permite es que la policía continúe con los abusos”.

Además, solicitó resultados de las más de 52 denuncias que se han hecho por presunto abuso policial.

“Yo le solicito como Concejal de Cartagena que exija resultados de las más de 52 denuncias de abusos policial que este año se encuentran sin respuesta por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena, además justicia y celeridad en las investigaciones por la muerte de Harold y otros ciudadanos en manos de la Policía”.