El magistrado ponente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Jaime Luis Lacouture, fue claro al explicar las reglas de juego. La audiencia pública que se realizó el pasado 2 de febrero en el Centro de Convenciones era un requisito previo dentro del proceso revocatorio al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat.

La diligencia era el espacio predilecto para escuchar los argumentos de los tres comités revocatorios y del alcalde en torno a los requisitos por los que se solicita la revocatoria en Colombia: insatisfacción ciudadana o incumplimiento del programa de gobierno. Lea: Minuto a minuto: así se desarrolló audiencia contra William Dau

Sin embargo, los miembros de los comités “Cartagena Corrige”, “Sí a la revocatoria” y “Cartagena Revoca Pacto Heroico” protagonizaron un debate, que con la respuesta del alcalde, terminó tan acalorado y polémico que hoy divide más a Cartagena en dos bandos.

Para muchos fue una audiencia “vergonzosa”, sin argumentos o planteamientos claves frente a lo realmente prioritario: conocer los falencias, avances y desafíos del actual gobierno. Lea: Alcalde Dau casi se sale del “yeso” en audiencia de revocatoria

El hecho generó reacciones en el ámbito político y son muchas las reflexiones que surgen frente a este tipo de ejercicios que terminan convertidos en show mediáticos. Analistas consultados por El Universal entregan sus puntos de vista y el impacto en la esfera política de la ciudad.

El investigador en Gobernanza, José Villamil, plantea que la gobernabilidad entendida como “un proceso democrático caracterizado por un tejido social de interrelación entre una pluralidad de actores individuales y corporativos de diversa naturaleza y procedencia espacial”, no se refleja en Cartagena.

“Aquí en Cartagena lo que hay es un divorcio y todo el mundo juega a ponerle palos en la rueda al otro. Es decir, hay una sístole de gobernabilidad donde los actores estratégicos privilegian sus intereses particulares por encima de los intereses comunitarios, generando una discapacidad de asimilación del interés general de la sociedad”, expone.

Sostiene que en Cartagena como ciudad históricamente fallida. “El gobierno y los demás actores estratégicos de la sociedad han perdido el control y su capacidad de gestión de las problemáticas, dejando de ser un lugar de oportunidades para convertirse en un escenario de patologías urbanas”.

Villamil reitera que el panorama será más oscuro “Cada vez las cosas van a ir peor. Los enfrentamientos van a seguir y van a ir peor porque hay una sístole de gobernabilidad y los actores están acostumbrados a eso”.

Por su parte, el analista político Carlos Andrés Arias expone que lo sucedido en la audiencia es un reflejo de la cultura política de la ciudad.

“Una cultura política en la que más allá de las razones, de los argumentos, del análisis, de la gestión pública, de lo que verdaderamente en el mediano y largo plazo es de interés para los ciudadanos, prima el show mediático, prima la emoción y prima la discusión por encima del diálogo”, sustenta.

Para el politólogo es lamentable el hecho y llama a la ciudadanía a elegir mejor a sus gobernantes. “Es lamentable para la ciudad y para las instituciones lo que está pasando en Cartagena. Es triste porque la ciudad merece hoy un gobernante que esté a la altura de las necesidades de la ciudad. Mi llamado es a que los ciudadanos se den cuenta de lo sucedido y en las próximas elecciones voten por una persona que esté calificada”.

Políticos opinan

El excandidato a la Alcaldía de Cartagena, Andrés Betancourt González, calificó lo sucedido en la audiencia como “bochornoso” y afirmó: “Ni los líderes, ni el alcalde, ni su equipo tuvieron los argumentos y la estrategia para presentarse a ese debate. Solo fueron diatribas que fueron marcadas por las emociones. Dau es un tipo incorregible, una persona casi de los 70 años que tiene una personalidad marcada y corregir a Dau es una tarea absurda en mi concepto. En ese orden de ideas, no he visto a ningún funcionario de su gabinete defenderlo públicamente y tampoco defender a la ciudad. No defienden el gobierno, no defienden la democracia ni las instituciones”.

Por eso, asegura, que los líderes de los comités que impulsan la revocatoria le dieron la razón al alcalde Dau: “Los lideres de la revocatoria le dan la razón al alcalde porque demuestran que sus acciones políticas y participativas están marcadas por las ambiciones y el desdén de la venganza. Es lo que realmente está viendo la ciudadanía”, cuestionó.