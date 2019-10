Respuestas, señalamientos y más reacciones ante audios

“Excongresistas,

exgobernadores”

Una de las cosas que señaló Lidio García en la plenaria del Senado fue que quería dar información respecto a los audios por su condición de presidente de esa corporación.

“No puedo responder por lo que digan terceras personas, y mucho menos cuando son personas que han tenido un pasado bastante criticado, señalado y acusado (...) Le he dedicado más de la mitad de mi vida a esto y me he cuidado durante los 25 años de actividad política, tratando de dar lo mejor de mí, para que en un minuto, un medio que es asaltado en su buena fe, porque algún día se va a saber lo que tengo claro y conozco, lo que pasó detrás de todo, un entramado de personas peligrosas y mafiosos de la política en Colombia. Y hoy me quiero referir a eso porque miren qué coincidencia que el último debate en el Congreso se refería a la violencia electoral y política en el país y a la que no podemos seguirle haciendo eco a delincuentes y personas que utilicen artimañas para sacar del camino y de la contienda a su contendor. Yo respondo por mí, por mi honorabilidad, respondo a mi gente, a mis electores y a mi región”, señaló.

El senador liberal añadió: “No podemos seguir permitiendo que este tipo de artimañas a través de personas que en muy poco tiempo van a ser detectadas: excongresistas, exgobernadores, personas que le deben mucho a la justicia colombiana y que hoy no encuentran otro camino para estar sacando adelante un proyecto que no tiene ninguna posibilidad. Ya está bueno, tenemos que permitir que se haga un debate honesto y con transparencia. El que ganó, ganó; y esa será la persona que llevará los destino de un país, del departamento, del municipio”.

Asimismo, dijo que ha obrado con transparencia y que “lo que hagan o digan terceros es de su exclusiva y excluyente responsabilidad. Hay una estrategia de desprestigio contra una campaña política a la Gobernación de Bolívar para abrirle paso a otra, que desde los últimos puestos en preferencias de la gente quiere subir a como de lugar”.

Ante los comentarios que indican que sería Hernando Padauí quien podría estar en esa estrategia de la que habló García, el aspirante a la Gobernación de Bolívar negó tal cosa y se pronunció de manera oficial.

“Ante algunos señalamientos e insinuaciones que se vienen formulando a través de diferentes medios, sobre el supuesto origen de las escandalosas grabaciones divulgadas por la emisora La W, el candidato a la Gobernación de Bolívar, Hernando Padauí Álvarez, declara: 1) Que corresponde a los organismos de control y a la justicia colombiana adelantar las investigaciones conducentes a esclarecer los hechos denunciados y sancionar a quienes resulten responsables. 2) El candidato Nando Padauí y su campaña, no tienen ninguna relación con los mecanismos empleados para grabar o difundir los mencionados audios, como de manera irresponsable e irrespetuosa se ha venido propagando. 3) Esta campaña, la cual ha sido respetuosa, amable, limpia, cálida y decente, se ha mantenido y continuará enfocada en la construcción y socialización de propuestas para superar las principales necesidades sociales que afronta el territorio bolivarense, y para impulsar su desarrollo y el bienestar de sus habitantes; sin dejarse distraer por lo que hagan o dejen de hacer otros candidatos”.