“Los hallazgos que motivaron la intervención los ratificamos en este mes de trabajo, hay un tema serio en procesos administrativos que generan una ineficacia e ineficiencia. Esta propuesta fue presentada a la Superintendencia en los términos de ley y sientan la base para resolver en un año los problemas de riesgos financieros, jurídicos, la tercerización de quienes laboran, los elementos de seguridad para la habilitación, y que antes no estaban garantizados”, dijo Suárez Gómez.

Sin planes de trabajo

En lo presentado por el agente especial interventor se destaca la ausencia de planes de mantenimiento, desorganización en inventarios y recursos; pago de nóminas al día, tercerización no apegada al término legal que pone en riesgo la empresa, por lo cual incluso ya tiene dos sanciones por más de mil millones de pesos. Así como los procesos jurídicos fallados en contra de la entidad, difícil recuperación de cartera y el no ajuste del portafolio de servicios.

Piden más soluciones

“La ESE siempre ha sido evaluada fuertemente por el Concejo, me extraña que la Supersalud tome medidas ahora cuando en años anteriores se pidió y nunca fue posible. Se habló de toda la óptica administrativa, financiera, jurídica y levemente de salud. Esto no me dice nada, se debe articular con el Dadis las estrategias”, cuestionó el concejal César Pion.

Una opinión similar tuvo el concejal del partido Conservador, Óscar Marín, quien esperaba una estrategia para trabajar de la mano con el Dadis para atender la demanda en salud.

“Albergamos la esperanza de que se acabe la tercerización de la ESE. Vimos lo que sabemos, pero no soluciones al problema de salud. ¿Será una jugada política la intervención? O de verdad hay una intervención para ejercer e control, vigilancia, dentro del funcionamiento de la ESE como tal”, dijo Marín.

Por su parte, el concejal del partido Alianza Verde Sergio Mendoza expresó: “hubiese querido que en este informe se presentaran hallazgos, cómo subsanarlos, cifras, puestas de trabajo para lograr un equilibrio, tiempos, proyecciones, soluciones para resolver el problema estructural de salud en Cartagena. Se canaliza a través de resultados y propuestas precisas. Nosotros en función de control político estaremos pendientes de cambios en el marco de esta intervención”.