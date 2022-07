Remezón en la Alcaldía: Gabinete de Dau presenta renuncia

Se avecina un revolcón en la Alcaldía de Cartagena. En la noche de este miércoles, 6 de julio, se conoció que todos los miembros del gabinete distrital presentaron sus cartas protocolarias de renuncia.

Así lo confirmó a El Universal el alcalde de Cartagena, William Dau, quien sostuvo que solicitó ayer la renuncia masiva de su equipo Salvemos a Cartagena con el propósito de hacer algunos ajustes para lo que queda de su mandato, es decir 17 meses.

Añadió que la petición también obedece a la proximidad con las elecciones locales que se realizarán el año entrante, de manera que, quienes tengan alguna aspiración a un cargo de elección popular puedan realizar la respectiva campaña de acuerdo con los términos de ley.

“Ya viene la recta final, me queda un poquito menos de año y medio de gobierno y yo quiero ir alineando y afinando a mi equipo para lo que queda si trabajar con todo. Yo a cada ratico hago cambios y eso a mi no me molesta, aunque la gente hable de inestabilidad o que nadie me dura. Yo hago lo mismo que cualquier empresa privada, siempre estoy ajustando, haciendo traslados y lo que me parezca que requiera la ciudad”, manifestó el alcalde.