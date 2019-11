Registraduría dice que, pese a pérdida de PC, los escrutinios tienen garantías

Los escrutinios están a punto de finalizar. Así lo informaron fuentes, que confirmaron que hasta ayer en la tarde estos iban en 90,59 por ciento de avance y que ya 22 de las 40 comisiones escrutadoras terminaron sus labores.

Así, el líder del movimiento anticorrupción Salvemos a Cartagena, William Dau Chamatt, se consolida como alcalde electo de Cartagena, con una diferencia a su favor de 11.300 votos sobre William García Tirado, del partido Colombia Justa Libres.

El proceso de escrutinios ha estado en la lupa de la ciudadanía, puesto que la semana pasada el mismo Dau lideró una manifestación en el edificio donde se hace el proceso, en Paseo Bolívar. Allí también estuvieron seguidores de William García, quienes manifestaron inconformismos en formularios, aunque la Procuraduría confirmó que el proceso ha sido transparente y que hay algunas denuncias, pero que con esto no se ve afectado el proceso, vigilado por 17 procuradores judiciales y funcionarios de las procuradurías provincial de Cartagena y la regional.

Pese a todas las medidas de seguridad, ayer se confirmó la pérdida de un computador en la comisión escrutadora 27. “Estamos en la Comisión 27, que tiene a Arroyo de Piedra y Pontezuela, entre otros puestos, donde este domingo se extravió el computador en el que se encontraba la información de la votación de todas las mesas”, indicó en sus redes Javier Julio Bejarano, concejal electo.

Aunque algunos decían que esto podría generar problemas, el delegado del registrador en Bolívar, Heriberto Pérez Triana, indicó que el proceso está blindado y que hay todas las garantías, y que la pérdida del computador no traerá problemas. También confirmó que ya se abrió una investigación para determinar quién lo tomó.

“Los miembros de la comisión fueron a la Fiscalía para hacer la denuncia, junto a la secretaria de la comisión, para que sea allí donde se inicie la actividad penal y se haga la traza de la investigación. Hemos solicitado a la Policía un informe sobre los protocolos de seguridad en el sitio, teniendo en cuenta que tenemos una solicitud especial para que la Policía tenga cubrimiento de la seguridad del lugar. Igualmente, solicitamos que en todos los sitios hubiesen cámaras de video, con el fin de que criminales que quieran afectar el proceso puedan quedar evidenciados en dichas cámaras. Por el momento se hace la solicitud del informe a la comisión para que explique en qué condición dejó el equipo el día anterior. Se ha solicitado a la Policía un informe para saber cuál es el protocolo de ingreso y salida, y una petición al nivel central para establecer el back up, con el que se puede restablecer la información que se tenía.

Teniendo en cuenta que equipos y su operador, es decir, el apoyo técnico, son parte de otro contrato que hace la Registraduría, estas personas tienen un técnico en cada comisión. Se le pedirá al director técnico del proceso un informe sobre las medidas adoptadas por cada uno de los operadores a fin de que informen cuáles han sido las advertencias y cuidados en ese tipo de documentos, que para el caso en particular deja de ser un computador y se convierte en un documento electoral”, explicó Pérez Triana.

Así mismo, el funcionario señaló que situaciones como esta han ocurrido en otras ciudades y otros tiempos. “Por ejemplo, como en Barranquilla en el año 2015, cuando se presentó la pérdida de cinco computadores. Puede ocurrir que los roben o una falla técnica, pero hay que decir que estos equipos están conectados a un servidor general, donde queda almacenada toda la información. Este está bajo vigilancia de todos los organismos de control. Cuando ocurre un suceso como este, se solicita que pueda restaurarse el back up. Este se instala en un equipo nuevo y se pueden hacer las comparaciones de lo escrutado con lo que está grabado por parte de los testigos, y la comisión puede continuar con el escrutinio. Habrá que esperar qué decisión toma la comisión, si decide revisar todo o parte de lo que está grabado y ha sido escrutado. Hay que decir que estos equipos no se pueden operar por cualquier persona, pues se activan con la huella del funcionario que actúa como miembro de la comisión escrutadora. En este caso son dos jueces y sin sus huellas el equipo no se puede operar. Así mismo, se desliga la dirección IP del servidor central, con el fin de que no puedan tener acceso a la información que manejan. La información está guardada; lamentable tener este tipo de incidentes, pero hay que mantener la credibilidad con la institución, que está preparada incluso para este tipo de hechos”, concluyó el delegado.

Este medio conoció que ayer mismo en la tarde se resolvió el problema de la comisión 27. La información se pasó a otro equipo y hoy se continuará con el escrutinio de las 15 mesas que hacen falta en esta comisión. Se conoció que la información que estaba en el computador también la tienen abogados y testigos electorales.