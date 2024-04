Reforma pensional tuvo pequeño respiro, negaron ponencia de archivo

El senador uribista Miguel Uribe, sostuvo que “el problema de Petro, no es falta de plata, es de capacidad, plata tienen pero no la saben ejecutar, y la poca que ejecutan, no tiene una evaluación de impacto para saber si realmente está trascendiendo en las necesidades de los colombianos”. Le puede interesar: ¿La reforma pensional conseguirá mayorías? El otro dolor de cabeza de Petro