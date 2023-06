Reforma al Código Electoral se salvó en el Congreso: ¿qué se aprobó?

#PlenariaSenado | 📃✅ | Se APROBÓ el informe de conciliación del Proyecto de Ley Estatutaria número 111 de 2022 Senado, por el cual se expide el #CódigoElectoral Colombiano 🇨🇴. Votación: ✔️ SI: 55 votos ✖️ NO: 35 votos 🗣️ Ponentes: senador @AlejandroVegaLi y S. @deluque .

El presidente del Senado, Alexander López, y el senador Humberto de la Calle Lombana fueron algunos de los legisladores que se inclinaron por el no.

Otra de las críticas a la aprobación del proyecto se dio porque no se incluyó la norma que daba paridad de género en las listas. “Este Código Electoral lo deja a uno con la sensación de una oportunidad perdida. No incluir la paridad es un retroceso, la contratación de funcionarios electorales en época preelectoral, sin concurso de méritos, es otro despropósito. Por eso votaré NO a esta iniciativa”, dijo la senadora Clara López.