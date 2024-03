Reforma a la salud: senadores que votarán archivo piden que se sesione sin demoras

Inclusive, advirtieron que no cambiarán su voto, insistiendo en que el proyecto “es inconveniente y le falta claridad respecto de los recursos y es insostenible”. Por otro lado, señalaron que no apoyarán una ponencia alternativa a la reforma, el plan B ideado por la bancada de Gobierno para salvar el proyecto al acoger posturas tanto de los opositores, como de los senadores afines al Ejecutivo, pero que mantendría los inamovibles, como acabar la intermediación de las EPS.

Alejándose de esa postura, los senadores aseguraron: “Consideramos urgente y necesario que los colombianos conozcan el destino de la iniciativa en la Comisión Séptima”. En esa línea, ratificaron que no retirarán las firmas de la ponencia negativa, teniendo en cuenta que hoy cuentan con ocho de 14 votos, lo que hunde virtualmente la reforma.

“El comité político es para hacer el análisis, no solo de la reforma a la salud, sino en general de temas políticos. En el tema de la reforma a la salud hay que saber barajar, saber tener la prudencia y la sabiduría, para abrirse a expresiones y propuestas de quienes han logrado armar una mayoría buscando hundir la reforma”, declaró el ministro.

Pese al revés que supuso para el Gobierno de Gustavo Petro que las mayorías a favor de la ponencia de archivo de la reforma a la salud, la bancada oficialista, así como el jefe de Estado, no da su brazo a torcer y desde ya anunció cuál será su estrategia para evitar que una de las principales iniciativas del Ejecutivo reciba los santos óleos en el Congreso. Le recomendamos: Gustavo Petro asegura que no retirará la reforma a la salud

“Abrimos la puerta para la construcción de una ponencia alternativa con los que presentaron archivo, como los que hoy no se han manifestado para recoger su opinión al respecto. Pero no está hundida la reforma, hasta tanto no demos el debate en la Comisión (...) Vamos a ver si están en disposición de que puedan ayudarnos y que la Comisión sea la que construya una alterna”, explicó Peralta.