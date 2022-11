Reacciones a la reunión entre China y políticos colombianos en Santa Marta

Para el expresidente de Colombia, Iván Duque, el problema no es tener relaciones o no con China, pues afirmó a El Universal que en su mandato hubo buena relación con ambos países. “La integración de Latinoamérica se puede dar sin caer en el populismo o en las ideologías. ¿Cómo desligarnos de Estados Unidos si es nuestro principal mayor inversionista extranjero y a donde van principalmente nuestras exportaciones. Es el país con el que llevamos 200 años de relación, con el que tenemos un tratado de libre comercio que beneficia a cientos de miles de empresas y es nuestro principal aliado en materia de seguridad. Por lo que me parece un absurdo promover un distanciamiento. Son opiniones que solamente quedan en la mente de los que les quitaron la visa hace muchos años”, aseveró Duque.

Para el expresidente Samper, para integrar la región no se trata de desligarse de Estados Unidos, pues “es un socio comercial muy importante”, pero sí se debe comenzar a diversificar la agenda internacional para introducir temas que “lamentablemente no están en la agenda que proponen los Estados Unidos, como el tema de la migraciones, la biodiversidad, el respeto a los derechos humanos o la corresponsabilidad en la lucha contra las drogas”, expresó.

“Por otro lado, se debe homogeneizar normas de inversión y, por último, concentrarnos en temas tan importantes como el turismo regional, la seguridad alimentaria, la producción de alimentos de manera masiva y posicionarnos como un hub estratégico de energías renovables no convencionales, abriendo el camino al hidrógeno verde”, propuso Duque.

En el tema de la ideología china hablando español, la senadora Cabal considera que su potencial influencia es gravísima. “Los chinos vienen con chequera a países que necesitan inversión. Ya tienen casi todos los puertos del Pacífico. Necesitan los del Ecuador y por eso se especula que patrocinan la crisis de ese país. Además han sido denunciados desde el gobierno Trump de quedarse con los datos de las personas y hacer espionaje a través de sus propias redes y sus sistemas de comunicación. China es un jugador estratégico y va tomando ventaja sobre los Estados Unidos gracias a gobiernos demócratas que han permitido que esto suceda y han frenado la presencia estratégica —militar y civil— norteamericana.

La academia, con posiciones encontradas

Al respecto de la eventual inmersión china en la región, la politóloga y docente de la Universidad del Norte, Angélica Rodríguez Rodríguez, considera que en materia comercial esta influencia no sería nada nuevo. “China se ha convertido en uno de los socios más significativos para el país, no podemos olvidar que tenemos un convenio marco de cooperación económica que está vigente desde 1985. Tenemos múltiples convenios bilaterales y también tienen mucha inversión en Colombia en sectores como el petrolero y en la construcción, por ejemplo: de la primera etapa del metro de Bogotá”, expuso.

Y agregó: “Además, desde China ha habido mucha cooperación científica y técnica que ha fomentado la movilidad académica o que se ha reflejado en acuerdos de construcción de centros tecnológicos. No obstante, y aunque haya potenciales ventajas como el aumento del turismo chino en la región, siempre prevalece sobre la mesa la situación de derechos humanos en China y eso siempre desata ciertas tensiones frente a uno de los socios más importantes para nosotros, sin lugar a dudas: Estados Unidos”.

Por otro lado, para el analista político Agustín Leal Jerez, las propuestas del Grupo de Puebla provocan ciertas inquietudes pues para él no es fácil desligarse de los lazos con Estados Unidos, una relación de vieja data y construcción. “Somos aliados naturales por cercanía geográfica e histórica. Siempre hemos girado en torno a los Estados Unidos porque en Latinoamérica no hemos entrado en una fase productiva, pues somos países de economías extractivista o de materias primas; sin embargo, no es malo tener comercio con China, pues nuestras economías no deben girar en torno a un solo eje y fortalecerse con relaciones con China, Estados Unidos y Europa”, puntualizo.

En el ámbito político, para Leal sí hay banderas rojas. “Entregarle todo los campos de nuestra sociedad económica como la seguridad nacional o el manejo de los servicios público si puede traer complicaciones futuras, pues es conocido que Xi Jinping apoya dictaduras como Venezuela, Rusia, Irán y Corea del Norte, y también está el riesgo de perder nuestros valores occidentales y representativos ante una potencia tan hegemónica como es China. Un escenario peligroso”, aseguró.