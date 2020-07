Quintero está habilitado en concurso de contralor: Función Pública

Función Pública indicó en su respuesta que el ejercer el cargo de contralor encargado del Distrito no inhabilita a Quintero para participar en el proceso de elección.

La madeja aún no se desembrolla ante los dilemas que hay respecto a presuntas inhabilidades del contralor encargado para participar en el concurso y del contralor electo.

No acaban las controversias en el Concejo de Cartagena ante el proceso de elección de contralor Distrital.

Pese a la respuesta del órgano consultor, algunos concejales, que han denunciado el caso de Quintero, señalan que el concepto no es vinculante y que no pasa de ser un concepto.

Mientras tanto, el caso de Héctor Consuegra, quien fue elegido el 14 de julio como contralor electo, aún no se soluciona. La Mesa Directiva del Concejo aún no lo posesiona puesto que cuando lo eligieron como contralor trabajaba como asesor de control interno en Edurbe y eso le generaría una presunta inhabilidad. La Mesa Directiva espera un concepto para determinar si está inhabilitado o no y para saber cómo proceder.

Función Pública también emitió un concepto en el que indica que es válido el criterio que utilizó la Mesa Directiva para incluir a Consuegra en la terna en junio, luego de que se retirara otro participante. Señaló que como la ley no establece cómo resolver este tipo de empates, son permitidos los métodos que determinen los concejos.

Consuegra estaba empatado con otros dos participantes, pero lo eligieron para integrar la terna teniendo en cuenta que en orden alfabético era el primero.