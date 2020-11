El alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, lanzó este viernes varios interrogantes durante su declaración a medios tras los cuestionamientos hechos por el procurador Fernando Carrillo ante la poca ejecución presupuestal de su gobierno. Lea: Procurador anuncia acciones por ejecución presupuestal de Cartagena

Sin rodeos, el mandatario local señaló que la “Procuraduría lo está hostigando” y dejó entrever que existe un plan para “sacarlo del poder”. Lea: “El procurador Carrillo peló el cobre”: alcalde William Dau

“Al alcalde Dau en tiempo récord lo quieren destituir por haber dicho que en la Universidad de Cartagena hay un nido de ratas. Vaya usted a decirme si está o no sesgada la actuación de la Procuraduría, vaya usted a decirme si está decidido que me van a sacar”.

El mandatario le pidió al procurador Carrillo que responda sobre una supuesta reunión que tuvo en su despacho con el senador Andrés García Zuccardi.

“No estoy lanzando una acusación con esto pero yo quisiera que el procurador general me responda: ¿es o no cierto que el senador por el departamento de Bolívar, Andrés García Zuccardi, posiblemente en compañía de su madre, la señora Piedad Zuccardi de García, convicta, estuvieron en el despacho hablando con el señor procurador sobre el tema de destituir o suspender al alcalde de Cartagena?, responda. Son cosas que me dicen y yo quiero saber si son ciertas”.

Y agregó “quiero saber si en la Procuraduría existe una operación informal a quien han titulado ‘Operación Bucaros 2’ en referencia al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien también fue acosado por la Procuraduría, quiero saber... ¿Es verdad o no que en la Procuraduría ya tienen un plan para sacarme del poder?”.