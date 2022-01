Distintas voces de la ciudad han repudiado el presunto delito (porte y tráfico de estupefacientes) incurrido por la concejala; su esposo, Martín Barreto; y Avelino Villamizar, el tercer tripulante. No sin antes solicitar que las autoridades esclarezcan los hechos. No obstante, es un escándalo tan ruidoso que, según analistas en caso de sortearlo y ser declarada inocente, truncará su prometedora carrera como pensaban todos los que han atestiguado su galopante evolución política. He aquí su recorrido.

En los dos años de gestión como miembro de la corporación edilicia adelantó proyectos y debates relacionados a los derechos de los niños, de los cuales se declaró en distintas ocasiones como su defensora en el recinto. Siempre le hizo un activo control político al Programa de Alimentación Escolar (PAE), contratado por la alcaldía de William Dau. Sin embargo, la secretaria de Educación distrital, Olga Acosta, la señaló de mentirle a la ciudad por tergiversar el costo de los huevos contratados por el programa. “Dijo que cada uno costaba $2.000 y no $370. El Distrito pagó por cada media docena $2.220”, reporta La Contratopedia.

“Fue la artífice de la elección de un sinvergüenza”

Fue el señalamiento de William Dau en su reacción a la escogencia, por parte del Concejo, del actual contralor encargado de Cartagena, Rafael Castillo Fortich. Quien entró como reemplazo de Freddys Quintero, uno de los rivales más conocidos del alcalde al embargar su cuenta y la de otros 42 funcionarios y exempleados del Distrito, fue tildado por Dau como “más de lo mismo, incluso peor”, refiriéndose a presuntas irregularidades en el ente de control.

Dau afirmó que Castillo y su esposa, Adriana Hernández, eran, presuntamente, alfiles políticos miembros del grupo del senador Lidio García, y que incluso, Hernández trabajaba en el Concejo de Cartagena con la venia de Gloria Estrada. Algo que el contralor (e) definió como “una falacia y una mentira”.

Sin embargo, un concejal que pidió reserva de su nombre informó a este medio que Castillo Fortich y su esposa son miembros del grupo político de la concejal Gloria Estrada Benavides. “Es cierto, ella (Adriana Hernández) está en un cargo de libre nombramiento y remoción que es cuota política de Estrada, aunque no haga parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)”.

No obstante, esto indicó Castillo en su momento: “Ni a Adriana ni a mi nos pueden vincular con ninguna casa política. No hemos pertenecido nunca a un grupo electoral como señala el alcalde Dau. El bonito y único vínculo que tenemos con la honorable concejala Estrada es que somos vecinos del mismo edificio y hemos hecho una bonita amistad. Tanto yo como mi esposa tenemos hojas de vida con los soportes académicos requeridos para nuestros cargos. No tenemos problemas disciplinarios, fiscales o penales. Tampoco le he hecho ningún favor a ningún político para que me tengan que retribuir algo”, precisó Castillo.

Nubes de tormenta

Con la detención ayer de la concejala Estrada por porte y tráfico de estupefacientes en su horizonte político, que muchos vaticinaban que galopaba hacia una aspiración a la Alcaldía de Cartagena o al Congreso, ahora solo hay nubes negras. La Contratopedia Caribe expone que con su polémico proceso judicial el prestigio del Concejo está siendo cercenado con cada hora que pasa sin mayor información de su situación jurídica, su presunta implicación o su inocencia.

En esa lógica se suscribe la Misión de Observación Electoral (MOE): “Las autoridades deberán esclarecer con prontitud los hechos materia de investigación y asignar las responsabilidades pertinentes por el bien de la gobernabilidad local. Independientemente del resultado de la investigación sobre este caso, situaciones como esta, que involucran a actores políticos locales con acciones presuntamente criminales, y donde lo político electoral se asocia a este tipo de acciones, acentúa la crisis de percepción que la ciudadanía tiene sobre las instituciones democráticas y los políticos, lo que desincentiva la participación”.