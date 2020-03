“Queremos más espacios en política para las mujeres”

Testimonio de vida

Otra de las concejalas que habló fue Liliana Suárez, también del partido ASI. Esta contó que afrontó una difícil experiencia cuando se convirtió en madre cuando apenas tenía 18 años. “Fui madre cabeza de hogar. Pensé que no lo podía lograr, que no tenía oportunidades para hacer muchas cosas que quería, pero esto por el contrario se convirtió en una herramienta en mi vida para poder salir adelante y poder transmitir esta experiencia a otras mujeres, y decirles ‘si yo puede, tú también puedes’. Así empezamos la fundación Tesoneras, en la que llevo más de 12 años. Llevo más de 18 años trabajando con niños y sus familias. Hay que decir que la mujer está siendo víctima de violencia intrafamiliar porque tampoco tiene autonomía económica, de poder decir ‘me voy a ir de este hogar donde están socavando mis derechos’, porque no tiene cómo alimentar a sus hijos y salir adelante, y por eso vuelve a donde el abusador. Queremos que las mujeres tengan autonomía económica y tener emprendimientos. Y que puedan decir ‘tengo las herramientas y hay un Distrito que me las está dando. Queremos una Secretaría de la Mujer porque el número poblacional de Cartagena así lo amerita; somos el 52% en la ciudad. Somos mayoría. Se requieren proyectos sostenibles para la mujer, que se prolonguen en el tiempo”, indicó Suárez. Así mismo, la concejala Claudia Arboleda, del partido MIRA, señaló que lleva más de 19 años con trabajo social en las comunidades.

“A partir de esa vocación nació en mí ese deseo de superarme, viendo que la política es también una forma para que la mujer se dignifique. La democracia y la política sin la mujer no son completas, y la mujer está llamada a ocupar esos espacios en la política en Cartagena y el país. Desde la secretaría podemos hacer muchas cosas por dignificar a la mujer. He trabajado en la parte del emprendimiento porque pienso que a través de allí se genera empleo. Conozco a mujeres que no han tenido el apoyo.

“En un tiempo no tenía medios para ser profesional, pero no me di por vencida, toqué puertas y me hice una profesional, y pude llevar mi trabajo social y político, y eso fue lo que me fortaleció. Hoy, estar en el Concejo es una oportunidad grande y cambió todo en mi vida. Cuando uno se propone algo, lo puede alcanzar. Queremos luchar porque las mujeres tengan trabajo con igual salario al de los hombres, porque a veces la mujer se ve discriminada y aunque haga el mismo trabajo le pagan menos que al hombre. Queremos darles herramientas a la mujeres desde la parte local con la Secretaría de la Mujer. Que puedan salir adelante con sus proyectos, porque a veces tienen ideas y proyectos, pero si no hay apoyo, no los pueden desarrollar”, concluyó Arboleda.