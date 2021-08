Montes dice que desde marzo estaba programado este debate. Citaron al ministro de Minas, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la Comisión Reguladora de Energía (CREG) y a la Contraloría. A los operadores Afinia y Air-e se les invitó, teniendo en cuenta que Afinia, que tiene la parte Caribe Mar, opera en Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena. Varios de los citados no asistieron, por lo cual no se pudo hacer el debate.

Sin embargo, varios de los citados no asistieron, por lo que no se puedo hacer el debate, en el que se expondrían quejas de la comunidad respecto al servicio, tarifas y se preguntaría sobre las inversiones que se están haciendo.

“La superintendencia delegó y al ministro de Minas se le aceptaron las excusas porque tenía un debate previamente citado. Pese a que los operadores estaban invitados, no asistieron. Esto llama la atención, pues cuando uno llega a la Costa, donde hubo veinte años de mala prestación del servicio de energía, de indignación y falta de confianza, uno lo que tiene que generar precisamente es esa confianza, a menos que se logre crear una percepción de cumplimiento y calidad en la prestación del servicio, que hoy no la veo. Advertí esa falta de interés de los operadores y propuse emplazarlos, porque el debate se aplazó. Ahora vendrán nuevamente los citados, pero obligatoriamente tienen que venir los operadores y pueden tener consecuencias jurídicas en caso de que no asistan”, dijo Montes.

El representante indicó que algunas de las fallas de Electricaribe persistirían con Afinia y señaló que hay denuncias sobre el aumento de las tarifas.

“Por eso citamos a la CREG, que es la entidad que regula las tarifas y el sector. Que nos expliquen por qué en plena pandemia, cuando las familias están recuperándose económicamente, los empresarios están quebrados pese a todos esfuerzos del Gobierno y de nosotros los congresistas para buscar alivios en el marco de la crisis, como la exoneración del hipoconsumo, el IVA, incluso el 5% del IVA en tiquetes aéreos para lograr la recuperación eficiente y pronta de Cartagena, entonces ahora les suben las tarifas”, expuso el congresista.

Por último, señaló que en varios municipios de Bolívar, como Tiquisio, hay quejas relacionadas con altas tarifas y que el servicio no es el mejor.