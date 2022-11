Quejas por demoras en los trámites en la Curaduría 1, ¿qué hay detrás?

Septiembre de 2021. Barranquilla. Un hecho insólito obligó la presencia de la Policía y de la Alcaldía. No se trataba del desalojo de una invasión o de la recuperación del espacio público. Para nada. Se trató de un funcionario que se encerró bajo llave en su oficina. (Lea: Luz verde para que Dau “organice la casa” tras aval del Concejo)

Ese ermitaño se llama Jaime Fontanilla Martínez, quien se negaba a entregar su cargo como curador urbano 1 de esa ciudad y resguardaba con candado los archivos de la entidad. La situación obligó a que una comisión de la Superintendencia, en cabeza de la Superintendente de Notariado y Registro, Goethny Fernanda García, llegara acompañada por la Defensoría y las autoridades para convencer al testarudo.

En reemplazo de Fontanilla fue nombrado Guillermo Ávila Barragán, ganador de un concurso meritocrático con el mejor puntaje; no obstante, el hecho fue muy polémico porque ni con cerrajero pudieron sacarlo ni recuperar los archivos de la Curaduría, que son públicos, hasta después de cinco horas que los policías pudieron entrar por la fuerza.

La cita fue motivada por la renuencia de Fontanilla de hacer el empalme en los términos legales dispuestos, siempre contestando de forma grosera. Una situación similar se vive un año después, pero en Cartagena. Parece un espejo, pues solo bastaría con cambiar el nombre, matizar que acá no se ha llegado hasta ese punto, pero se evidencia que se presenta un empalme a “cuentagotas” en la Curaduría Urbana, también 1, pero de Cartagena.

Se destrabó para seguir trabado

El pasado 30 de septiembre, este medio publicó que luego de un año y cinco meses después de ser nombrados, se levantó la suspensión cautelar que impedía que los dos curadores urbanos de Cartagena se posesionaran. Tanto Leopoldo Villadiego (1) y Guillermo Mendoza (2) aprobaron el examen de conocimientos que realizó la Superintendencia de Notariado y Registro, y tras una entrevista protocolaria con el alcalde William Dau, debían posesionarse.

Sin embargo, esa posesión se suspendió debido a la medida cautelar ordenada por el juez Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena tras atender una demanda de nulidad simple que interpuso Edith Rosado, en la que Ronald Llamas, curador 1 saliente, fungía como cuadyuvante contra el proceso de selección, vinculando al Distrito de Cartagena, la Superintendencia de Notariado y Registro y a las dos personas que fueron elegidas.

Pero la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar no favoreció a Llamas y levantó la medida. Posteriormente, el alcalde Dau ordenó la posesión de Leopoldo Villadiego Coneo y Guillermo Mendoza Jiménez como curadores urbanos 1 y 2, respectivamente. Las posesiones se dieron a finales de septiembre ante la Dirección Administrativa de Talento Humano.

No obstante, Leopoldo Villadiego no ha podido comenzar su gestión en firme como si lo ha hecho Mendoza, pues a pesar de que Villadiego se posesionó desde el 30 de septiembre, no fue sino hasta el 25 de octubre que Llamas se dispuso a iniciar el empalme entre ambos, proceso que avanza a ritmo lento y aún no ha concluido.

Procesos varados

La lentitud en el proceso de empalme, a pesar de que no impide la prestación de los servicios en la Curaduría en torno a las nuevas solicitudes y tramites que quieran presentar los usuarios, sí afecta en gran manera a los trámites que se venían surtiendo antes de la posesión del nuevo curador. De este modo, el servicio público a cargo de Villadiego, relacionado con el otorgamiento de licencias urbanísticas previo cumplimiento de los requisitos de ley, se perjudica al no tener el libre acceso a los archivos de la entidad, pues aún se espera que muchos de estos documentos sean entregados por Llamas.