¿Qué pasa con los verdes en Bolívar? Entre “amenazas” e “infiltrados”

"Si no es porque el bolso del parrillero no abre, ahora estuviera muerto". Ese testimonio tan típico en la sección Sucesos de El Universal aparece hoy en Política porque hace parte del relato de Raineer Rodríguez, exsecretario general del partido Alianza Verde en Bolívar, en la denuncia que radicó ante la Fiscalía. Rodríguez acusa que los motivos a las presuntas presiones y amenazas están relacionados con su oposición a recientes movimientos en los verdes locales.

Denuncia de Raineer Rodríguez. “Las decisiones y el listado de seleccionados que se tomaron el pasado 10 de julio de 2023 no pueden ser modificados por los caprichos de varios senadores y unos cuantos directivos departamentales. Un partido que ondea la bandera de la anticorrupción no puede estar modificando actas en contra del reglamento en beneficio de unos cuantos que quieren apoderarse de todo”, expone Rodríguez, quien renunció el pasado 14 de julio a su cargo, pero sigue siendo directivo. I. Rodríguez acusa a las directivas Ruby Fortich y Viviana Miranda; a los concejales Sergio Mendoza y Lúder Ariza; a Armando Córdoba, precandidato a la Alcaldía de Cartagena; y a Zaith Adechine, precandidato a la Gobernación de Bolívar, como “conspiradores” que buscan, según su concepto, mover fichas para que las listas de Concejo, Asambleas y Jales las integren sus cercanos. Vamos, apoderarse del timón del partido. “Fortich y Miranda ahora hacen una campaña de desprestigio en mi contra. Adechine ha llamado a varios de los seleccionados el 10 de julio para atemorizarlos o para ofrecerles dinero en pro de su campaña e importancia al interior del partido. En Bogotá muchos congresistas están molestos porque sus fichas no fueron seleccionadas, entonces ¿dónde queda nuestra autonomía? Ariza y Mendoza conspiran para ser cabeza y cola de lista, respectivamente, para tener mejor posición en el tarjetón. Además, quieren meter a un montón de gente que no son militantes, pero sí sus fichas a manejar o para pagar ‘favores’”, asevera Rodríguez. Al respecto, Zaith Adechine, consultado por El Universal, indicó que la búsqueda de apoyos políticos a su proyecto “que busca ofrecer una alternativa real para Bolívar” ha sido transparente; sin embargo, “así como ha suscitado muchos respaldos, también ha provocado reacciones en contra”. “Yo prefiero mantener la discreción y no inmiscuirme en disputas internas. No es de mi interés entrar a especular sobre rumores que le hacen mal al partido Alianza Verde”, puntualizó. Otra de las personas que señaló Rodríguez de intentar interferir en los procesos internos es María Alejandra Benítez, directora del Departamento de Prosperidad Social en Bolívar y excercana al alcalde William Dau. “Me dijo que Gustavo Petro quería a Adechine como el candidato del Pacto Histórico para la Gobernación y que lo apoyara; luego, averiguo en Bogotá y me doy cuenta que todo esto es falso. No todo vale en la política”. Por su parte, Benítez aseveró: “Por mi calidad de funcionaria estoy alejada de las discusiones políticas y no hago campaña por nadie. No tengo la más mínima idea de este tema”. Adechine, a su vez, recalcó que nunca ha conversado con nadie para buscar el aval del Pacto Histórico. Otro militante reconocido de la Alianza Verde, que prefiere reserva de su identidad, señala que Armando Córdoba lideró presuntas irregularidades para modificar actas “de forma ilegal”. “Ha sido el promotor de todo el desorden en el que militantes de toda una vida como Raineer Rodríguez son amedrentados por corruptos que quieren apoderarse del partido o de los que solo les importa la colectividad cada cuatro años para buscar votos. Córdoba, por su parte, ofrece puestos en el Sena Industrial, en Ternera, o manipula diciendo que tiene el apoyo del senador Inti Asprilla, por lo que él ‘hace lo que se la da la gana’”. A su vez, Córdoba asegura que son acusaciones falsas que buscan “sacarlos del juego”. “Son mentes enfermas y malintencionadas que buscan hacerle daño al partido. Lo que hemos hecho es sacar a los infiltrados de los clanes políticos, tomando cartas en el asunto para tener un partido más organizado y democrático en el departamento. No podrán desestabilizar”, expone.

II. Consultada por las denuncias, Viviana Miranda denunció que las irregularidades las ha cometido Rodríguez. “Abusaba del poder en su posición para manejar las decisiones según sus intereses personales. Es evidente que desde la campaña a Cámara, en donde se hizo elegir como candidato único del Verde en la lista del Pacto Histórico, atropelló los derechos políticos de otras personas. Ahora arma polémicas por no poder cumplir sus objetivos personales. Ya hay antecedentes, pues como veedora hace años de procesos internos, siempre lo he cuestionado por no entregar actas de reuniones e impedir el acceso a la información. Tenemos información que negociaba avales en nombre del partido o coaccionaba personas diciéndoles que era el único candidato a la Asamblea, cuando hay otras 13 personas postuladas. La gente tiene miedo de denunciar estas situaciones porque él decía que bloquearía sus avales y no se querían ir a una pelea con un personaje como él”.