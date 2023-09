¿Qué pasa con César Gaviria? Hay rebelión al interior del partido Liberal

A menos de dos meses para las elecciones regionales, el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, enfrente una nueva rebelión al interior de sus filas por decisiones electorales que tomó de forma unilateral y no las comparten ni la dirigencia ni las bases.

El lío lo tiene en Antioquia, en donde los congresistas actuales le enviaron una carta diciéndole que le quite el aval al candidato Eugenio Prieto o dejarlos en libertad para votar el próximo 29 de octubre porque no piensan apoyarlo debido a que no tiene acogida.

El reclamo se lo hicieron los máximos directivos del liberalismo, los senadores John Jairo Roldán y Juan Diego Echavarría y la representante a la Cámara, María Eugenia Lopera. Precisamente Lopera es la representante que llamó a la bancada, en junio pasado, a apoyar las reformas sociales del gobierno Petro, entre ellas la de salud, la cual se salvó con los votos liberales. Lea aquí: “La orden de La Oficina es votar por Fico”: Upegui, candidato a la Alcaldía de Medellín

En una carta en tal sentido, expresaron que “con profunda indignación recibimos la notificación a través de medios de comunicación sobre el acuerdo no consensuado, sin integración programática y sin reglas claras realizado por el candidato liberal a la gobernación del departamento de Antioquia Eugenio Prieto, con el candidato del Partido Centro Democrático. Colectividad con la que el liberalismo tiene profundas diferencias en temas tan sensibles como la Paz, las garantías constitucionales, la defensa de los derechos fundamentales y las posturas socio y macro económicas frente a la población menos favorecida del país”.