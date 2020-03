¿Qué consecuencias tendría la revocatoria de Lidy Ramírez?

Tras varios días de analizar conceptos jurídicos en busca de la mejor opción, el alcalde William Dau Chamatt terminó revocando el nombramiento de Lidy Ramírez como su asesora en temas anticorrupción y transparencia, luego que varios concejales señalaran que no cumplía con los requisitos para estar en ese cargo.

Así lo anunció oficialmente el burgomaestre a través de un comunicado, en el que señaló: “En días pasados me fue comunicado por parte de la directora de Talento Humano que la asesora Lidy Ramírez Palencia no cumplía con los requisitos para el cargo que desempeñaba. Recibí con extrañeza tal concepto, dado que previo al nombramiento y posesión, su hoja de vida fue verificada y aprobada por la oficina de Talento Humano. Respetuoso de los parámetros constitucionales y legales, ordené la realización de un estudio riguroso para verificar toda la documentación aportada. Una vez agotado dicho trámite, personalmente verifiqué que la asesora, si bien cumple con el requisito de experiencia profesional, no queda claro el cumplimiento del requisito de posgrado o su equivalencia, razón por la cual, previo consentimiento de la asesora, procedí a revocar su nombramiento. Con esto dejo en claro que en esta administración actuamos de manera transparente y de cara a la ciudad”.

Muchos han calificado la revocatoria como un golpe para el alcalde, dado que revocó a su asesora para la lucha contra la corrupción, una de sus principales banderas.

De otro lado, un debate se ha abierto en la ciudad respecto a las consecuencias que la decisión podría llegar a tener. Algunos señalan que Dau podría verse expuesto a un proceso por prevaricato, señalando que debía constatar que Ramírez cumpliera con todos los requisitos para nombrarla, y que esta también podría enfrentar un proceso jurídico porque debía acreditar el cumplimiento de los requisitos del cargo.

Sin embargo, otros expertos en la materia, señalan que Dau no tendría problemas porque “revocó un nombramiento que no cumplió con los requisitos legales, para lo cual hizo las verificaciones del caso y cumplió con el ordenamiento jurídico, y que en la motivación se ve que el alcalde estaba convencido que la funcionaria había cumplido con los requisitos”.