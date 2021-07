Así mismo, señaló que todo sería parte de una persecución en su contra por denuncias que ha hecho.

“Todo esta persecución judicial empezó desde mis denuncias contra Néstor Humberto Martínez y su relación con Odebrecht y la campaña de Santos. El informe que presenta la Corte Suprema de Justicia es un resumen de bancos, más no un dictamen financiero, el cual siempre debe ser realizado por contadores especializados. El informe no tuvo en cuenta la venta de un apartamento en el año 2010, ingresos que utilice para la compra del apartamento de Altos del Retiro. No tengo cuentas bancarias ni ningún bien inmueble en el exterior. Me tuvieron en cuenta como ingreso el rebote de un cheque en 2010, este rebotó en dos oportunidades. No se me tuvieron en cuenta las rentas exentas y los ingresos no constitutivos de renta y ganancias ocasionales, lo cual debería ser necesario para el peritaje”, concluyó.