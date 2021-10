A diario, las redes sociales se inundan con vídeos de atracos en los barrios de Cartagena. El estupor y la impotencia es creciente en la ciudadanía al ver cómo asesinan para despojar pertenencias. La percepción de inseguridad en la ciudad está incrustada en todos los estratos.

En Barranquilla, una de las estrategias que se ha propuesto para neutralizar el problema la hicieron los comerciantes, empresarios y gremios económicos. Ellos solicitan que se les permita adquirir armas de manera legal para defenderse de la delincuencia que cada día los azota más, el alcalde Jaime Pumarejo se mostró en desacuerdo y lo que pidió a la Policía Nacional, la Fiscalías, los jueces y los legisladores, es que realicen su tarea más efectiva para acabar con la delincuencia.

“Lo que tenemos que hacer es desarmar a los bandidos y es por eso que le hemos pedido al Congreso y al Ministerio del Interior y de Justicia que hagan mucho más severas las penas contra el porte ilegal de armas, que no tengan beneficios de excarcelación, que no se les cobije con casa por cárcel; que quien ande portando un arma de manera ilegal se enfrente con contundencia a la ley, que se vaya a la cárcel y que no tenga beneficio”, dijo inicialmente Pumarejo.

Seguidamente anotó que “necesitamos desarmar al bandido. Claramente el que porte legalmente un arma de fuego no la utiliza con fines ilegales, pero no podemos promover que un ciudadano tenga que defenderse por su propia cuenta teniendo un arma. La puede tener en su casa, en su puesto de trabajo, pero esa no puede ser la respuesta de la autoridad, no podemos claudicar; no le podemos entregar su seguridad al ciudadano porque eso significa que los mandatarios no están haciendo su tarea, que la Policía no sirve y que los jueces dejaron de funcionar”.