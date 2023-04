¿Puede ir Dau a EE. UU. como civil, aunque haya sido invitado como alcalde?

“Me vestiré y me iré”, fue la respuesta del alcalde de Cartagena, William Dau, a la negativa del Concejo de concederle un permiso para que asista a un evento en Estados Unidos, al que fue invitado como mandatario de la ciudad. (Lea: “Viaje y quédese en Estados Unidos”: pastor Miguel Arrázola a Dau)

Trece concejales le negaron el permiso a Dau para poder asistir a la Cumbre de Ciudades de las Américas, en Denver, Estados Unidos, entre el 26 y 28 de abril. No obstante, el alcalde informó que sí iría, por lo que pedirá vacaciones para montarse en un avión hacia Colorado.

“Pienso ir, voy a pedir vacaciones y le contaré esta experiencia a los cartageneros. Así como me negaron el viaje a Egipto el año pasado, también querían hace lo mismo con este, pero me voy a este importante evento internacional al que invitaron a decenas de alcaldes de ciudades principales del mundo”, expresó Dau Chamat, quien expuso que no piensa quedarle mal al Departamento de Estado de EE. UU., al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a otros organizadores de la cumbre.

En el evento, ponentes, personalidades internacionales y alcaldes del continente intercambiarán experiencias y buscarán nuevas alianzas globales que permitan desplegar el potencial de las urbes latinoamericanas y convertirlas en verdaderos motores de crecimiento económico, generación de empleos de calidad, protección ambiental, integración social y movilidad sostenible, tal como precisaron los organizadores.