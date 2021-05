Buen paso lleva el proyecto de ley que busca complementar el marco normativo actual para las compras electrónicas, dándole más garantías al cliente.

Esta iniciativa pasó a segundo debate en la Comisión Tercera del Senado de la República y su autora es la legisladora bolivarense Nadia Blel Scaff.

Esta dejó ver que el proyecto nació a raíz de las múltiples denuncias por parte de colombianos que hacen compras en línea.

Por medio de esta iniciativa se busca crear herramientas jurídicas que protejan a los compradores de problemas como alteración de precios, bienes o servicios no entregados o no prestados, entrega de producto que no corresponde al comprado, garantías no reconocidas, la no devolución de dinero, que se exceda el tiempo de entrega, entre otros.

“Con la pandemia no solo aumentó el número de compras y ventas de productos en línea, sino que también miles de usuarios dejaron de ser compradores y se convirtieron en emprendedores. Medianas y pequeñas empresas vieron en el comercio electrónico un camino para reactivar su economía. Es por eso que se hace necesario perfeccionar y generar nuevas medidas para mejorar la confianza del consumidor a la hora de realizar transacciones digitales”, indicó la senadora Nadia Blel.